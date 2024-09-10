Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu

"EN GENÇ EFSANE"

Öte yandan, Miley Cyrus, Disney Efsaneleri Ödülleri'nde (Legends Awards) gözyaşlarını tutamadı. 31 yaşındaki yıldız, ödül töreninde "Disney Efsanesi" seçildi.

Oyuncu, bu ödülün sahibi olan en genç isim oldu.

Disney Channel'da "Hannah Montana" dizisinde canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Cyrus, dizi 2006 yılında yayınlandığı esnada 13 yaşındaydı.

12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, "Hannah Montana olmaktan hala gurur duyuyorum. Bu ödül birçok yönden Hannah'ya ve tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır" dedi. Oyuncu “Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim" dedi.