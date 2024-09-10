Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu

Bir döneme damga vuran "Hanna Montana" karakteri ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, İtalyan moda markası için kamera karşısına geçti.

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu - 1

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, Dolce and Gabbana markası için poz verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu - 2

Cyrus, Steven Meisel tarafından çekilen kampanyada şıklığıyla göz kamaştırdı.

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu - 3

Markanın Sonbahar-Kış kampanyası için kamera karşısına geçen yıldız, retro esintili bir mekanda poz verdi.

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu - 4

Koleksiyonda keskin hatlı ceketler, göz kamaştırıcı elbiseler, tüylerle süslenmiş tasarımlar ve karmaşık fiyonklarla süslenmiş bluzlar yer alıyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçaları ise örtülü maskeler ve eldivenler.

Grammy ödüllü şarkıcı Miley Cyrus marka yüzü oldu - 5

"EN GENÇ EFSANE"

Öte yandan, Miley Cyrus, Disney Efsaneleri Ödülleri'nde (Legends Awards) gözyaşlarını tutamadı. 31 yaşındaki yıldız, ödül töreninde "Disney Efsanesi" seçildi.

Oyuncu, bu ödülün sahibi olan en genç isim oldu.

Disney Channel'da "Hannah Montana" dizisinde canlandırdığı karakterle yıldızı parlayan Cyrus, dizi 2006 yılında yayınlandığı esnada 13 yaşındaydı.

12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, "Hannah Montana olmaktan hala gurur duyuyorum. Bu ödül birçok yönden Hannah'ya ve tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır" dedi. Oyuncu “Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim" dedi.

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