Gua Sha taşını etkili kullanma yolları

Haberler - ntv.com.tr | 06.04.2022 - 11:58 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 12:02
Son yıllarda cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası haline gelen masaj taşlarının başını şüphesiz Gua Sha taşı çekiyor.
Yüz kaslarını gevşeterek daha gergin bir cilt vadeden gua sha taşını kullanmaya başlamak için tüm sebepleri sıralıyoruz...
‘Gua’ kelimesi ‘kazımak’ anlamına geliyor, yani cildi taş yardımıyla kazıma, itme işlemine gönderme yapılıyor. Eski zamanlarda Çinliler’in kan akışını arttırmak ve kasları gevşetmek için kullandığı gua sha taşları, son yıllarda kadınların güzellik rutininin olmazsa olmazı haline geldi.
NASIL KULLANILIR?
Gua sha taşını dik değil, biraz eğik tutarak uygulamalısınız. Uygularken nemlendirici krem kullanabilirsiniz ama cildinizde rahatça kayması için serum veya yağlara da yönelebilirsiniz. Uygulama esnasında hareketlerinizi yerçekiminin tersi yönünde yapmaya dikkat edin.
İŞE YARIYOR MU?
Eğer gua sha’yı düzenli bir şekilde kullanırsanız mutlaka etkisini göreceksiniz. Yapılan araştırmalara göre gua sha, kan dolaşımı %400 oranında artırıyor.
PÜF NOKTASI
Gua Sha bir taş da olsa oldukça narin bir dokuya sahip. Kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta ise cildinizin ihtiyacına göre baskı uygulamak. Cildinizi kızartmadan, orta sertlikte bir baskıyla uygulamalısınız.
GUA SHA ÇEŞİTLERİ
Şekil anlamında piyasada pek çok farklı model gua sha görebilirsiniz. Pembe kuvars, yeşim taşı veya ametist seçeneklerini, vücudunuzda kullanmak istediğiniz bölgeye göre tercih edebilirsiniz.