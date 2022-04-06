Gua Sha taşını etkili kullanma yolları

İŞE YARIYOR MU?

Eğer gua sha’yı düzenli bir şekilde kullanırsanız mutlaka etkisini göreceksiniz. Yapılan araştırmalara göre gua sha, kan dolaşımı %400 oranında artırıyor.

PÜF NOKTASI



Gua Sha bir taş da olsa oldukça narin bir dokuya sahip. Kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta ise cildinizin ihtiyacına göre baskı uygulamak. Cildinizi kızartmadan, orta sertlikte bir baskıyla uygulamalısınız.