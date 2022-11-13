Gucci'den rengarenk oyuncu stili

Gucci, Good Game adını verdiği yeni kapsül koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda bilgisayar oyunu dünyasının renkleri kıyafetlere, ayakkabılara ve aksesuarlara yansıdı.
Oyun tutkunlarının stilinden ilhamla hazırlanan koleksiyonda, "Good Game" kelimelerinin ilk harfleri olan GG baskıları dikkat çekiyor.
İtalyan moda devi, yeni koleksiyonu için Roblox, The Sims ve Pokemon GO gibi popüler online oyun platformlarıyla iş birliği yaptı.
Gucci'nin King Kong Magazine ile ortaklaşa hazırladığı bu parlak renkli yeni kampanya çekimlerinin kamera arkasında Piczo vardı.
Modeller bowling gömlekleri, terlikler, spor ayakkabılar, sweatshirt'ler ve çantalarla,çeşitli oyun ortamlarına katılırcasına fotoğraflarda tasvir edildi.