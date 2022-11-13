 Gucci'den rengarenk oyuncu stili | N-Life

Gucci'den rengarenk oyuncu stili

Moda devi Gucci, Good Game koleksiyonu ile oyun dünyasının renklerini kıyafetlere, ayakkabılara ve aksesuarlara yansıttı.

Gucci'den rengarenk oyuncu stili - 1

Gucci, Good Game adını verdiği yeni kapsül koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda bilgisayar oyunu dünyasının renkleri kıyafetlere, ayakkabılara ve aksesuarlara yansıdı.

Gucci'den rengarenk oyuncu stili - 2

Oyun tutkunlarının stilinden ilhamla hazırlanan koleksiyonda, "Good Game" kelimelerinin ilk harfleri olan GG baskıları dikkat çekiyor.

Gucci'den rengarenk oyuncu stili - 3

İtalyan moda devi, yeni koleksiyonu için Roblox, The Sims ve Pokemon GO gibi popüler online oyun platformlarıyla iş birliği yaptı.

Gucci'den rengarenk oyuncu stili - 4

Gucci'nin King Kong Magazine ile ortaklaşa hazırladığı bu parlak renkli yeni kampanya çekimlerinin kamera arkasında Piczo vardı.

Gucci'den rengarenk oyuncu stili - 5

Modeller bowling gömlekleri, terlikler, spor ayakkabılar, sweatshirt'ler ve çantalarla,çeşitli oyun ortamlarına katılırcasına fotoğraflarda tasvir edildi.

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