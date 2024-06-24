Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor
Yaz aylarında cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Uzmanlar güneş kremlerinin dört mevsim kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak özellikle yaz mevsiminde daha da dikkatli olmak gerekiyor. Peki doğru güneş kremi kullanımı nasıl olmalı? İşte yanıtı...
Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyamadığınızda leke, kızarıklık gibi sorunlar ortaya çıkar. Hatta cildiniz çok erken yaşlarda kırışır.