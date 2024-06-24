Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor

Yaz aylarında cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Uzmanlar güneş kremlerinin dört mevsim kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak özellikle yaz mevsiminde daha da dikkatli olmak gerekiyor. Peki doğru güneş kremi kullanımı nasıl olmalı? İşte yanıtı...

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 1

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyamadığınızda leke, kızarıklık gibi sorunlar ortaya çıkar. Hatta cildiniz çok erken yaşlarda kırışır.

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Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 2

Zamanla cilt kanseri gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple her mevsim cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak özellikle de güneşi çok fazla hissettiğiniz yaz mevsiminde daha da dikkatli olmanız gerekiyor.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 3

Güneş ışınlarına fazla maruz kalan ciltlerin hasar gördüğü herkes tarafından biliniyor. Özellikle yaz aylarında güneşte çok fazla kaldığınızda cildinizde tahriş, kızarıklık, lekeler ve kırışıklık gibi birçok cilt problemi ortaya çıkabiliyor.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 4

UV ışınlarından korunmak için her mevsim güneş koruyucu krem kullanılması öneriliyor. Güneş kremleri cildin daha az hasar görmesine yardımcı oluyor ve cildi koruyor. Güneş kreminin cilde faydalarını Posta.com.tr okurları için detaylarıyla araştırdık.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 5


UVA ve UVB ışınları nedeniyle cildiniz ciddi zarar görebilir. Bu zararlı ışınlardan korunmanın en güvenilir yoluysa kuşkusuz güneş kremleri...

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 6

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden her mevsim korunmak için güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Güneş kremlerinin cilde faydalarını merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 7

CİLDİN ERKEN YAŞLANMASINI ÖNLER

Güneş ışınlarına fazla maruz kalan ciltlerde erken yaşlanma belirtileri görülür. Güneş cilt kuruluğuna sebep olur ve cilt nemini kaybeder. Nemini kaybeden cilt erken yaşlanır.


Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 8

Kırışıklıklar ve ince çizgiler daha belirgin hale gelir. Güneşin neden olduğu cilt kuruluğunu önleyen güneş koruyucular sayesinde cildin erken yaşlanmasını önleyebilmeniz mümkün. Bu sebeple çantanızdan güneş koruyu kremleri asla eksik etmemeniz gerekir.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 9

Güneşte çok fazla kaldığınızda cildiniz tahriş olur. Ciltte kızarıklık ve yanık problemleri ortaya çıkar. Güneş kremleri, sahip olduğu SPF koruma faktörleri ile cildini güneş yanıklarına karşı mükemmel şekilde korur.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 10

Bu sayede güneş kaynaklı kızarıklık görünümünü ve tendeki sızıyı da engeller. Cildinizdeki yanıkları önlemek istiyorsanız dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi sürün. Güneş kreminizi gün içerisinde tazaleyin.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 11

LEKE OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇER

Cilt yapısı gereki çok hassas olur. Eğer cildinizi yeteri kadar koruyamazsanız çevresel faktörlerden dolayı cildinize leke sorunları ortaya çıkabilir.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 12

Özellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kaldığınızda ve cildinizi güneşten koruyamadığınızda kalıcı koyu lekeler meydana gelebilir.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 13

Güneş kremlerinin bir diğer etkisi, ciltteki melanin seviyesinin kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. Bu sayede cildinde istenmeyen güneş lekelerinin de oluşumu engellenmiş olur.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 14

CİLDİN PARLAK GÖRÜNMESİNE YARDIMCI OLUR

Parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı herkes ister. Güneşe çok fazla maruz kalan ciltler doğal parlaklığını yitirir ve mat görünür. Yine cildi dış etkenlere karşı bir kalkan gibi korumasıyla bilinen güneş kremleri, güneş kaynaklı cilt solgunluğunun önüne geçer ve cildinin ışıltılı görünmesine yardımcı olur.

Cildi koruduğu için ışıltısını ve nemini kaybetmesine sebep olmaz. Cildinize iyi bakmak istiyorsanız mutlaka güneş kremlerini kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekir.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 15

GÜNEŞ KREMİ NASIL SÜRÜLÜR?

Güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirdikten sonra doğru bir şekilde cildinize uygulamanız gerekir.

  • Güneş kremlerini cildinize geniş bir tabaka halinde uygulayın.
  • Gün içerisinde (2 saat aralıklarla) güneş kremini yenileyin.
  • Deniz ve havuz sonrası da aynı şekilde güneş kremini yenileyin.
  • Güneş kremini her mevsim kullanın.
  • Dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce güneş kremini sürün.
Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 16

GÜNEŞ LEKELERİNİ AÇAN PİRİNÇ SUYU MASKESİ

PİRİNÇ SUYU MASKESİ

Pirinç suyu yıllardır cilt bakımında kullanılır. Aydınlık ve kusursuz bir cilde sahip olmak için pirinç suyuna siz de bir şans verebilirsiniz.

Pirinç suyu cildi beyazlatmak için çok sık kullanılır. Cildi temizleyen ve aydınlık bir görünüme kavuşmasını sağlayan pirinç suyu lekeler üzerinde çok etkilidir. Pirinç maskesi ile ayrıcı cildinizi sıkılaştırabilir, yaşlanma belirtilerini azaltabilirsiniz.

Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor - 17

Su dolu bir kaseye 2 su bardağı pirinci koyun ve su beyazlaşınca pirinci süzün. Yüzünüzü bu su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra kurulamadan önce kendi kendine kurumasını bekleyin. İhtiyaç halinde düzenli olarak tekrarlayın.

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