Güneş kremlerinin etkisini görmek için 2 saat kuralı! Lekelenmeyi yüzde 100 önlüyor

CİLDİN PARLAK GÖRÜNMESİNE YARDIMCI OLUR

Parlak ve canlı bir cilde sahip olmayı herkes ister. Güneşe çok fazla maruz kalan ciltler doğal parlaklığını yitirir ve mat görünür. Yine cildi dış etkenlere karşı bir kalkan gibi korumasıyla bilinen güneş kremleri, güneş kaynaklı cilt solgunluğunun önüne geçer ve cildinin ışıltılı görünmesine yardımcı olur.



Cildi koruduğu için ışıltısını ve nemini kaybetmesine sebep olmaz. Cildinize iyi bakmak istiyorsanız mutlaka güneş kremlerini kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekir.