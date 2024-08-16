Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor

Yaz aylarında cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden daha fazla korumak gerekir. Cildi güneş ışınlarından koruyamadığınızda cilt lekeleri artar. Cilt lekelerini tedavi etmek ve cilt tonunu eşitlemek zordur. Piyasada pek çok leke kremi olsa da istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ancak cilt lekelerine çok iyi gelen ve yüzyıllardır güzellik alanında kullanılan bir doğal yöntem var.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 1

Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında deniz, kum, güneş derken cildinizi korumak sandığınız kadar kolay olmaz. Cilt sağlığınızı korumak için her zaman özenli ve dikkatli davranmanız gerekir.

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Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 2

Sağlıklı, aydınlık ve lekesiz bir cilt için cildinizi her mevsim güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumalısınız. Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanın en basit yollarından biri güneş kremi kullanmak.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 3

Güneş kremleri cilt yüzeyinde üst düzey bir koruma sağlayabilir. Özellikle yaz aylarında güneş kremi kullanımını önemsemeniz gerekir ve güneş kremlerini 2 saatte 1 cildinizde tazelemelisiniz.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 4

Her şeye rağmen cildinizde güneş lekeleri varsa ve cilt tonunu eşitlemek istiyorsanız doğal yöntemlerden destek alabilirsiniz.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 5

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle doğal cilt bakımı denildiğinde elma sirkesi çok sık kullanılır.

Pek çok cilt probleminin çözümü için kullanılan elma sirkesi, düzenli olarak cilde sürüldüğünde cilt kusurlarını ortadan kaldırır. Akne, sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri üzerinde muhteşem etkiler yaratır.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 6

Cilt bakımında kullanılan muhteşem bir doğal kaynak olan elma sirkesi, cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Ciltte meydana gelen iltihaplanmayı önleyerek akne sorununu ortadan kaldırır.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 7

Her zaman bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Elma sirkesinin cilde faydalarının detaylarına gelin birlikte bakalım.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 8

TIKANMIŞ GÖZENEKLERİ AÇAR

Cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde cilt problemlerini ortaya çıkarır.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 9

Elma sirkesi ile yüzünüzü sildiğinizde cildi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 10

SİVİLCELERE VE İZLERİNE İYİ GELİR

Sivilceler aynaya her baktığınızda canınızı sıkıyor olabilir. Zamansız ortaya çıkan akne ve sivilceler cildin kusursuz görünümünü bozar.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 11

Elma sirkesini düzenli olarak kullanarak sivilce sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Elma sirkesi ciltteki bakterileri önler. İltihaplanmayı ortadan kaldırır. Sivilce ve akneleri kurutarak tekrar oluşmasını engeller.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 12


Elma sirkesini suyla birlikte karıştırıp her gece yatmadan önce pamuk yardımıyla cildinize sürün. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Sabah uyandığınızda cildinizi su ile durulayın. Her gece bu işlemi uyguladığınızda elma sirkenin faydalarından yararlanabilirsiniz.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 13
Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 14

ELMA SİRKESİ CİLT TONUNU EŞİTLER

Cildinizde akne, sivilce ya da güneş ışınlarından kaynaklı ton eşitsizlikleri oluşabilir. Cildinizdeki koyu halkalar canınızı sıkıyorsa elma sirkesi ile cilt lekelerini açabilirsiniz. Cilt lekeleri için piyasada çok fazla profesyonel ürün bulunsa da elma sirkesinin o ürünlerden etkisi daha da fazladır.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 15

Elma sirkesi cilt lekelerini açarak cildi beyazlatır. Cilt tonunu eşitleyerek her zaman aydınlık bir cilde sahip olmanıza destek olur. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanmak istiyorsanız yine her gece uyumadan önce suyla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 16

Elma sirkesi güneş sonrasında cilt yüzeyinde oluşan koyu lekeler üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanıldığında bu lekelerin görünümünü hafifleterek cilt tonunu eşitler.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 17

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR

Kimse erken yaşlanmayı istemez. Cildinizde yaşlanmaya dair izlerin bulunmasını istemiyorsanız elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bu mucizevi sirkenin sahip olduğu alfa hidroksit asitler, cildi daha taze ve canlı gösteren bileşenleri oluşturur.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 18

Böylece elma sirkesi, düzenli kullanım ile birlikte cildi zamanın izlerinden arındırarak, daha genç bir görünüme kavuşturur. Cildin kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Ayrıca cildi toparlayarak sarkmasını engeller.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 19

ELMA SİRKESİ CİLDE NASIL UYGULANIR?

Elma sirkesi C vitamini, kalsiyum, sodyum, potasyum ve daha birçok mineral açısından çok zengin olduğu için cilt üzerinde harika etkiler yaratır. Elma sirkesini evde çok kolay bir şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor - 20

Öncelikle 1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve elde ettiğiniz sirkeli su karışımını bir pamuk ile her gece cildinize sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi durulayın. 15 gün boyunca her gece düzenli olarak uygulayın. 

ÖNEMLİ! Eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa elma sirkesi gibi doğal yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir cilt uzmanına danışın.

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