Güneş lekelerini açan doğal yöntem! 15 gün her gece yapınca cilt iz, yara, lekeden eser bırakmıyor

Öncelikle 1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve elde ettiğiniz sirkeli su karışımını bir pamuk ile her gece cildinize sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi durulayın. 15 gün boyunca her gece düzenli olarak uygulayın.



ÖNEMLİ! Eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa elma sirkesi gibi doğal yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir cilt uzmanına danışın.