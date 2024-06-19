Güneş lekelerini tek damlada siliyor, yara, iz, leke bırakmıyor! Suyla karıştırıp her gece sürün

Elma sirkesi, cildin yağını ve kirini nazikçe temizleyebilir, böylece tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir. Antiseptik özellikleri sayesinde, elma sirkesi hafif kaşıntıları ve cilt tahrişlerini hafifletebilir.



ÖNEMLİ! Elma sirkesini cilt bakımında kullanmadan önce mutlaka seyreltilmiş bir formda (genellikle suyla ılımlı bir şekilde karıştırılarak) kullanmalısınız. Saf elma sirkesi cilde uygulandığında ciltte tahrişe veya kuruluğa neden olabilir. Ayrıca, hassas cilde sahip olanlar veya mevcut cilt sorunları olanlar, önce bir uzmana danışmalıdır.