Güneş lekelerini tek damlada siliyor, yara, iz, leke bırakmıyor! Suyla karıştırıp her gece sürün
Yaz ayları geldiğinde güneş ışınlarına daha fazla maruz kalırsınız. Bu sebeple de cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için gün içinde düzenli olarak güneş kremi kullanmalısınız ve 2 saatte 1 yenilemelisiniz. Ancak bazen ne yaparsanız yapın cildinizde hafif kahverengi güneş lekeleri oluşabilir. Bu durumda doğal ürünlerden destek alarak cilt lekelerini açabilmeniz mümkün.
Yaz mevsini geldiğinde deniz, kum, güneş derken cildinize yeteri kadar özen gösteremiyor olabilirsiniz.