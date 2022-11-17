Güzellik devi Estée Lauder Companies ABD merkezli moda markası Tom Ford'u satın aldı

Lüks sektörünün önde gelen iki devi, güçlerini birleştiriyor. Bünyesinde birçok güzellik markasını bulunduran Estée Lauder Companies (EL) şirketi, yaptığı açıklamada uzun zamandır iş birliği yaptığı Tom Ford ile anlaştığını duyurdu.
CNN Business’ın haberine göre, şirket Amerikan moda ve güzellik markasını 2,8 milyar dolara satın aldı. Anlaşmanın gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Markanın, kreatif direktörü, kurucusu ve CEO’su olan Tom Ford’un markasının “kreatif vizyonunu” yönetmeye devam edeceği belirtildi.
Tom Ford ve Estée Lauder şirketi, Tom Ford Beauty markasının kurulmasından yani 15 seneden uzun bir süredir ortaklık yapıyor.
Bu anlaşmanın marka için stratejik anlamda büyük bir önem taşıdığı belirtilirken markanın kurucusu Tom Ford, The Estée Lauder Companies'in markası için "ideal bir ev" olduğunu söyledi.
Ünlü süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, New York Moda Haftası'nda Tom Ford’un defilesinde yürümüştü.
Markanın 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen kardeşler, özgüvenli tavırlarıyla podyuma damga vurdu. 1970'lerden ilham alınarak yaratılan yeni koleksiyonunda cut-out ve pul detaylı tasarımlar öne çıktı.