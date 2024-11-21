Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi!

Şükrü Özyıldız, rol arkadaşı Hadise için “Çok kabiliyetli. Yapamayacağı hiçbir şey yok, muhteşemdi” dedi. Özyıldız “Çok tatlı bir iş yaptık. İzlerken hepiniz kendinizden çok şey bulacaksınız” diye de ekledi.
Serhat Teoman da Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olmasını kastederek “Seyircimizin kafasındaki soru işaretleri bizlerde de oldu ama bir insan bir noktaya gelmişse boşuna değilmiş. Müthiş profesyonel, müthiş disiplinli” dedi.
BKM yapımı dizide Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi oyuncular da yer aldı. “Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme aldı.
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, dijital platformda 22 Kasım'da yayınlanacak.