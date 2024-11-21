Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi!

İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Hadise ve rol arkadaşı Seda Bakan, dizinin galasında aynı elbiseyi giydi.

Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise oyuncu oldu! Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.

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Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 2

"Esas Oğlan"ın başrol oyuncuları Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ve yönetmeni Şenol Sönmez dizinin galasında boy gösterdi.

Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 3

AYNI ELBİSE İLE POZ VERDİLER

Bakan ile Hadise, galaya aynı aynı elbise ile katıldı. Balenciaga imzalı siyah elbiseleriyle kırmızı halıda boy gösteren ikili, sosyal medyada gündem oldu.

Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 4

İlk kez bir dizide rol alan ve “Esas Oğlan”a özel iki şarkı hazırlayan Hadise  “Çok mutluyum. Benim için ilk tecrübeydi, çok çalıştık. Yanımda zaten Şampiyonlar Ligi oyuncuları var, onlardan çok şey öğrendim. Umarım herkes sever. Seyircilerimiz çok keyifli bir şey izleyecek, bundan emin olabilirler” dedi. 

Hadise yönetmen Şenol Sönmez için ise “Yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır. Tabii ki oyunculuk, senaryo çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum” diye konuştu.

Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 5

"HADİSE BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Seda Bakan ise “Hadise’yle çok iyi arkadaş olduğumuz için sette kaynaşma sorunu yaşamadık. Hadise beni çok şaşırttı, çok donanımlı bir sanatçı. Kendini tamamen bu işe verdi, deli gibi çalıştı. Hatta bizden daha çok çalıştı; akşam konser verdi, sabah sete geldi. İnanılmaz disiplinliydi. Güzel, farklı bir kadın hikayesi anlattık. Kadın izleyicilerin dizimizi çok seveceğine inanıyorum” diye ekledi.

Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi! - 6

Şükrü Özyıldız, rol arkadaşı Hadise için “Çok kabiliyetli. Yapamayacağı hiçbir şey yok, muhteşemdi” dedi. Özyıldız “Çok tatlı bir iş yaptık. İzlerken hepiniz kendinizden çok şey bulacaksınız” diye de ekledi.

Serhat Teoman da Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olmasını kastederek “Seyircimizin kafasındaki soru işaretleri bizlerde de oldu ama bir insan bir noktaya gelmişse boşuna değilmiş. Müthiş profesyonel, müthiş disiplinli” dedi.

BKM yapımı dizide Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi oyuncular da yer aldı. “Esas Oğlan”ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk birlikte kaleme aldı. 

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini anlatan dizi, dijital platformda 22 Kasım'da yayınlanacak.

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