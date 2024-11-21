Hadise ile Seda Bakan aynı elbiseyi giydi!

İlk kez bir dizide rol alan ve “Esas Oğlan”a özel iki şarkı hazırlayan Hadise “Çok mutluyum. Benim için ilk tecrübeydi, çok çalıştık. Yanımda zaten Şampiyonlar Ligi oyuncuları var, onlardan çok şey öğrendim. Umarım herkes sever. Seyircilerimiz çok keyifli bir şey izleyecek, bundan emin olabilirler” dedi.

Hadise yönetmen Şenol Sönmez için ise “Yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır. Tabii ki oyunculuk, senaryo çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum” diye konuştu.