 Hadise'nin 30 bin liralık konser stili | N-Life

Hadise'nin 30 bin liralık konser stili

Son dönemde Mehmet Dinçerler'den boşanmasıyla gündemde olan Hadise'nin Ankara konserinde giydiği 30 bin liralık stilinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Hadise'nin 30 bin liralık konser stili - 1

Son dönemde Mehmet Dinçerler'den boşanmasıyla gündemde olan Hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor.


Hadise'nin 30 bin liralık konser stili - 2

Geçtğimiz günlerde Ankara'da sahne alan ve sahne kostümü dikkat çeken ünlü şarkıcının stilinin ayrıntıları ortaya çıktı.


Hadise'nin 30 bin liralık konser stili - 3

David Koma imzalı elbise giyen Hadise'nin bu kıyafeti 23 bin liradan satılıyor.


Hadise'nin 30 bin liralık konser stili - 4

Paris Texas markasına ait bir ayakkabı giyen Hadise'nin bu tercihi ise 8 bin 500 lira.


Hadise'nin 30 bin liralık konser stili - 5

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin geçtiğimiz günlerde 40 milyon TL'ye Yeniköy'de satın aldığı eve taşınmıştı.

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