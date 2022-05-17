Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 14:26 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 14:58
25 yaşındaki genç model Hailey Bieber, gözlük markasının yüzü oldu. Markanın kampanyası için poz veren model, göz alıcı modelleri beğeniye sundu.
Koleksiyon hakkında konuşan Bieber, “Bana göre gözlük, görünümünüzü daha da üst seviyelere taşımanıza yardımcı olabilen bir aksesuar. Bu iş birliği kapsamında her türlü stile uyabilecek modeller tasarlamaya odaklandık” dedi.
Çekimleri bir villada yapılan kampanyada her kare, Hailey’nin çok yönlü karakterinin yansımalarını sunuyor.
Hayranlarına dünyayı Hailey’nin gözünden görme şansı veren kampanya çekimi, modelin doğal stilini ve farklı modelleri bir arada getiriyor.
Koleksiyonun tasarım aşamasında da markayla beraber çalışan model, klasik modelleri öne plana çıkarırken modern bir görünüm arayışında olduğunu dile getirdi.
Kendi sokak stilinde de siyah klasik gözlüklerini sık sık takan Bieber, 2022 Met Gala kırmızı halısında da siyah gözlüklerini kullanmıştı.