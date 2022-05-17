Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 14:26 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 14:58

Ünlü Amerikalı model Hailey Bieber, gözlük markasının yüzü oldu. Markanın İlkbahar kampanyası için kamera karşısına geçen Bieber, birbirinden farklı modelleri takarak poz verdi.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 1

25 yaşındaki genç model , gözlük markasının yüzü oldu. Markanın kampanyası için poz veren model, göz alıcı modelleri beğeniye sundu.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 2

Koleksiyon hakkında konuşan Bieber, “Bana göre gözlük, görünümünüzü daha da üst seviyelere taşımanıza yardımcı olabilen bir aksesuar. Bu iş birliği kapsamında her türlü stile uyabilecek modeller tasarlamaya odaklandık” dedi.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 3

Çekimleri bir villada yapılan kampanyada her kare, Hailey’nin çok yönlü karakterinin yansımalarını sunuyor.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 4

BİRBİRİNDEN FARKLI MODELLER

Hayranlarına dünyayı Hailey’nin gözünden görme şansı veren kampanya çekimi, modelin doğal stilini ve farklı modelleri bir arada getiriyor.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 5

HEM MODERN HEM KLASİK

Koleksiyonun tasarım aşamasında da markayla beraber çalışan model, klasik modelleri öne plana çıkarırken modern bir görünüm arayışında olduğunu dile getirdi.

Hailey Bieber gözlük markasının yüzü oldu - 6

KIRMIZI HALIDA GÖZLÜK TAKTI

Kendi sokak stilinde de siyah klasik gözlüklerini sık sık takan Bieber, 2022 Met Gala kırmızı halısında da siyah gözlüklerini kullanmıştı.

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