Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında

Justin Bieber birlikteliği ve yeni çıkardığı güzellik markası Rhode ile sık sık gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, ünlü jean markasının kampanyasında yer aldı.

Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında - 1

Günümüzün en popüler modellerinden Hailey Bieber, Amerikan denim markası Levi’s markasının yeni kampanyası için kamera karşısına geçti.

Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında - 2

Levi’s 2022 Vote kampanyasında yer alan ünlü model, yer aldığı videoda oy vermenin öneminden bahsetti.

Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında - 3

Marka ile daha önce de iş birliği yapan model, üzerinde “Oy ver” yazan tişörtü ve kot pantolonu ile poz verdi.

Modelin yanı sıra Natalia Bryant, Quannah Chasinghorse, Jeremy Stone ve Nico Hiraga gibi isimler de yer alıyor.

Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında - 4

Bieber “Kadın hakları benim için çok önemli. Verdiğiniz oy kadınların sağlık ve özgür konuşma haklarını korumak için güçlü bir araç” ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER