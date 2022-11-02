Hailey Bieber kot markası için kamera karşısında

Günümüzün en popüler modellerinden Hailey Bieber, Amerikan denim markası Levi’s markasının yeni kampanyası için kamera karşısına geçti.
Levi’s 2022 Vote kampanyasında yer alan ünlü model, yer aldığı videoda oy vermenin öneminden bahsetti.
Marka ile daha önce de iş birliği yapan model, üzerinde “Oy ver” yazan tişörtü ve kot pantolonu ile poz verdi.
Modelin yanı sıra Natalia Bryant, Quannah Chasinghorse, Jeremy Stone ve Nico Hiraga gibi isimler de yer alıyor.
Bieber “Kadın hakları benim için çok önemli. Verdiğiniz oy kadınların sağlık ve özgür konuşma haklarını korumak için güçlü bir araç” ifadelerini kullandı.