Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:58
Son dönemin en popüler modellerinden biri olan Hailey Bieber, marka iş birliklerine bir yenisini ekledi.
Tiffany&Co.’nun marka elçisi olarak ilk defa kamera karşısına geçen Bieber, Glen Luchford’ın çektiği kampanyada yer aldı.
25 yaşındaki model “Tiffany & Co. mücevherlerini takan kadınlara dair çok özel anılarım var. Markanın T koleksiyonunun yüzü olarak bu mirasın bir parçası olmak inanılmaz bir onur” ifadelerini kullandı.
Bieber, markanın ünlü T koleksiyonunu tanıttığı kampanya çekiminde siyah ve gri renklerde takım elbise giyerken doğal bir makyaj görünümü kullandı.
Bieber, yakın zamanda Vogue gözlük markası için koleksiyon tasarlamıştı.