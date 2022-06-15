Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:58

Amerikalı model Hailey Bieber, mücevher markası Tiffany Co.'nun yeni reklam yüzü olarak objektif karşısına geçti.

Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu - 1

Son dönemin en popüler modellerinden biri olan , marka iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu - 2

Tiffany&Co.’nun marka elçisi olarak ilk defa kamera karşısına geçen Bieber, Glen Luchford’ın çektiği kampanyada yer aldı.

Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu - 3

25 yaşındaki model “Tiffany & Co. mücevherlerini takan kadınlara dair çok özel anılarım var. Markanın T koleksiyonunun yüzü olarak bu mirasın bir parçası olmak inanılmaz bir onur” ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu - 4

Bieber, markanın ünlü T koleksiyonunu tanıttığı kampanya çekiminde siyah ve gri renklerde takım elbise giyerken doğal bir makyaj görünümü kullandı.

Hailey Bieber mücevher markasının yüzü oldu - 5

Bieber, yakın zamanda Vogue gözlük markası için koleksiyon tasarlamıştı.

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