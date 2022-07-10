Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 13:44 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 13:51
Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın marka yüzü olan ABD’li model Hailey Bieber, markanın yeni sezon kampanyasında yer aldı.
Zoey Grossman’ın çektiği kampanyada yer alan Bieber, doğal saç modeli ve minimal makyajıyla poz verdi.
Günümüzün en popüler modellerinden biri olan 25 yaşındaki Bella Hadid de yeni koleksiyonun kampanyasında yer aldı.
Yaz temasının öne çıktığı koleksiyon çekimlerinde renkli gözlükler ve deniz malzemeleri dikkat çekti.
İşte yeni Victoria's Secret kampanyasından görseller...