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Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde

Haberler - ntv.com.tr | 10.07.2022 - 13:44 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 13:51

Amerikalı model Hailey Bieber, iç giyim markası Victoria’s Secret için kamera karşısına geçti.

Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 1

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın marka yüzü olan ABD’li model , markanın yeni sezon kampanyasında yer aldı.

Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 2

Zoey Grossman’ın çektiği kampanyada yer alan Bieber, doğal saç modeli ve minimal makyajıyla poz verdi.

Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 3

Günümüzün en popüler modellerinden biri olan 25 yaşındaki Bella Hadid de yeni koleksiyonun kampanyasında yer aldı.

Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 4

Yaz temasının öne çıktığı koleksiyon çekimlerinde renkli gözlükler ve deniz malzemeleri dikkat çekti.

İşte yeni Victoria's Secret kampanyasından görseller...

Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 5
Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 6
Hailey Bieber Victoria's Secret kampanyasının başrolünde - 7

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