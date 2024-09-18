Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor

Pürüzsüz ve gergin bir cilt, herkesin hayalidir ancak aşırı sebum üretimi, stres, enfeksiyon, hormonal durumlar, beslenme alışkanlıkları ve yanlış cilt bakım ürünlerini tercih etmek gibi pek çok faktör, sivilce oluşumuna ve kuruluğa sebep olabilir. Işıl ışıl bir cilt dendiğinde akıllara ilk olarak Hailey Bieber geliyor. Hailey Bieber, güncel cilt sağlığını korumak için sabah ve akşam olmak üzere belli bir bakım rutini uyguluyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 1

SABAH BAKIMI

Hailey Bieber'ın en önem verdiği şeylerin başında cildi temizlemek geliyor. Cildi, gece sürdüğü bakım ürünlerinden arındırmak için güne temizleme yağı ve temizleyici jel kullanarak başlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 2

Ardından cildini yeni ürünlere hazırlamak için alkolsüz bir tonik uyguluyor. Hailey, zaman zaman hyalüronik asit, niyasinamid ve C vitaminli formüllerden de yararlanıyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 3

Hailey, cildini nemlendirmek için peptid kullanımının yanı sıra bakım yağlarına da başvuruyor. Yağları çok az bir miktarda kullandığını belirten Hailey, bunu cildini gerçekten kuru hissettiğinde yaptığını belirtiyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 4

Hailey Bieber, yıllara meydan okumanın başlıca adımının kesinlikle güneş kremi olduğunu savunuyor. Her gün güneş kremi kullanılması gerektiğini belirten Hailey, güneş kremini boynuna ve göz kapaklarına da sürüyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 5

AKŞAM RUTİNİ

Hailey Bieber, akşamları sabah rutinine göre daha ağır formüller tercih ediyor. Bunun nedeni ise cildi makyaj artıklarından en iyi şekilde arındırmak.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 6

Temizleyici olarak sıvı ve katı formüllü yağ temizleyicileri uyguluyor. Sonrasında yüzünü hem nemlendirip hem arındıran köpük bir temizleyiciyle yıkıyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 7

Toniklerden de vazgeçemeyen Hailey, yine nemlendirici etkisi olan bir toniği yüz, boyun ve dekolte bölgesine sürüyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 8

Hailey Bieber, ölü cilt hücrelerinin giderilmesini sağlayan eksfoliasyon işleminin, cilt için her zaman doğru sonuçlar doğurmadığını belirtiyor. Bieber'a göre eksfoliasyon, cildin nemini azatıyor ve cilt bariyerini tahriş ediyor. Hailey bu nedenle peeling pad kullanıyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 9

Hailey Bieber kullandığı serum ve retinoidlerin anti-aging içermesine de özen gösteriyor. Güzel yıldız, özellikle gece bakım rutininde önceliğinin cildini parlatmak olduğunu söylüyor.

Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor - 10

Kaz ayakları oluşumunu önlemek adına mutlaka göz kremi de kullanan Hailey, bu aşamayı asla atlamıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER