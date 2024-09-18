Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor

Hailey Bieber, ölü cilt hücrelerinin giderilmesini sağlayan eksfoliasyon işleminin, cilt için her zaman doğru sonuçlar doğurmadığını belirtiyor. Bieber'a göre eksfoliasyon, cildin nemini azatıyor ve cilt bariyerini tahriş ediyor. Hailey bu nedenle peeling pad kullanıyor.