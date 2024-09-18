Hailey Bieber'ın cam gibi cildinin sırrı belli oldu! Bakım rutininde bu aşamayı asla atlamıyor
Pürüzsüz ve gergin bir cilt, herkesin hayalidir ancak aşırı sebum üretimi, stres, enfeksiyon, hormonal durumlar, beslenme alışkanlıkları ve yanlış cilt bakım ürünlerini tercih etmek gibi pek çok faktör, sivilce oluşumuna ve kuruluğa sebep olabilir. Işıl ışıl bir cilt dendiğinde akıllara ilk olarak Hailey Bieber geliyor. Hailey Bieber, güncel cilt sağlığını korumak için sabah ve akşam olmak üzere belli bir bakım rutini uyguluyor.
SABAH BAKIMI
Hailey Bieber'ın en önem verdiği şeylerin başında cildi temizlemek geliyor. Cildi, gece sürdüğü bakım ürünlerinden arındırmak için güne temizleme yağı ve temizleyici jel kullanarak başlıyor.