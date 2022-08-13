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Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası

Haberler - ntv.com.tr | 13.08.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 13:08

Ünlü ABD'li model Hailey Bieber, marka yüzü olduğu lüks iç giyim markası Victoria's Secret için kamera karşısına geçti. Bieber, evde yapılan çekimde birbirinden doğal pozlar verdi.

Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 1

Ünlü ABD’li model , ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret için kamera karşısına geçti.

Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 2

Çekimler için bu sefer stüdyo yerine evde poz veren 25 yaşındaki model, alışılmadık bir çekime imza atttı.

Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 3

Fotoğrafçı Adrian Martin tarafından çekilen kampanyada Bieber, doğal makyajı ve saçıyla dikkat çekti.

Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 4

Çekimlerde iç giyim parçalarının yanı sıra bikini modelleri de tanıtıldı.

İşte Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyasından görüntüler...

Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 5
Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 6
Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 7
Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 8
Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 9
Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası - 10

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