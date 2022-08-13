Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyası

Haberler - ntv.com.tr | 13.08.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 13:08
Ünlü ABD’li model Hailey Bieber, ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret için kamera karşısına geçti.
Çekimler için bu sefer stüdyo yerine evde poz veren 25 yaşındaki model, alışılmadık bir çekime imza atttı.
Fotoğrafçı Adrian Martin tarafından çekilen kampanyada Bieber, doğal makyajı ve saçıyla dikkat çekti.
Çekimlerde iç giyim parçalarının yanı sıra bikini modelleri de tanıtıldı.
İşte Hailey Bieber'ın evde çekilen Victoria's Secret kampanyasından görüntüler...