Hande Erçel'in Paris stili çok beğenildi! Ünlü oyuncu moda haftasına damga vurdu
Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'na katılmış ve Donatella Versace ile bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu, bu kez Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Erçel'in siyah deri elbisesiyle verdiği pozlar çok beğenildi.
Gerek rol aldığı yapımlar gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, son olarak Rüzgara Bırak filminde rol aldı.
31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana poz vermişti.