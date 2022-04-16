Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022)

Haberler | 16.04.2022 - 09:15

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 1

Kim Kardashian (41), Los Angeles’taki Il Fornaio İtalyan restoranında öğle yemeği sonrası objektiflere poz verdi. Kardashian'ın dikkat çeken kombininde tüylü Balenciaga gözlükleri ve çantası da ön plandaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 2

Hilary Duff (34), kızı Banks Blair (3) ile alışverişte  görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 3

Bella Hadid (25), New York’ta evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hadid, kahverengi tonlarındaki kombinini turuncu çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 4

ABD'li oyuncu Ashley Benson (32), Los Angeles'ta bir bankadan çıkarken kameralara yakalandı. Benson, siyah kot, tişört ve Converse tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 5

Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), Batı Hollywood’da yakın zamanda gerçekleşecek Coachella festivali için alışveriş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 6

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Emma Roberts (31), Batı Hollywood'da bir arkadaşıyla yemek sonrası kahve içerken görüldü. Roberts'ın kombininde öne çıkanlar, Chanel çantası ve Gucci terlikleri oldu. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 7

Khloe Kardashian (37), kız kardeşleriyle öğle yemeğinde görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 8

Miley Cyrus (29), Calabasas’ta bir arkadaşıyla öğle yemeğinde görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 9

ABD'li oyuncu Ashley Greene, günlük işlerini hallederken görüldü. Greene, gri eşofman takımı ve krem rengi terlik tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022) - 10

Natalie Portman (40), Los Angeles'ta bir klinikten çıkarken görüldü.

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