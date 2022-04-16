Hangi ünlü nerede görüldü? (11-17 Nisan 2022)

Haberler | 16.04.2022 - 09:15
Kim Kardashian (41), Los Angeles’taki Il Fornaio İtalyan restoranında öğle yemeği sonrası objektiflere poz verdi. Kardashian'ın dikkat çeken kombininde tüylü Balenciaga gözlükleri ve çantası da ön plandaydı.
Hilary Duff (34), kızı Banks Blair (3) ile alışverişte görüntülendi.
Bella Hadid (25), New York’ta evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hadid, kahverengi tonlarındaki kombinini turuncu çantasıyla tamamladı.
ABD'li oyuncu Ashley Benson (32), Los Angeles'ta bir bankadan çıkarken kameralara yakalandı. Benson, siyah kot, tişört ve Converse tercih etti.
Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), Batı Hollywood’da yakın zamanda gerçekleşecek Coachella festivali için alışveriş yaparken görüldü.
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Emma Roberts (31), Batı Hollywood'da bir arkadaşıyla yemek sonrası kahve içerken görüldü. Roberts'ın kombininde öne çıkanlar, Chanel çantası ve Gucci terlikleri oldu.
Khloe Kardashian (37), kız kardeşleriyle öğle yemeğinde görüntülendi.
Miley Cyrus (29), Calabasas’ta bir arkadaşıyla öğle yemeğinde görüldü.
ABD'li oyuncu Ashley Greene, günlük işlerini hallederken görüldü. Greene, gri eşofman takımı ve krem rengi terlik tercih etti.
Natalie Portman (40), Los Angeles'ta bir klinikten çıkarken görüldü.