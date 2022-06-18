Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022)

Haberler | 18.06.2022 - 09:30
Hailey Bieber (25), New York'ta mini siyah elbisesi ve stiletto ayakkabılarıyla boy gösterdi.
Dakota Johnson (32), New York'taki Tribeca Film Festivali'nde görüntülendi. Johnson, etkinlikte beyaz blazer elbise, mini çanta ve stiletto ayakkabı tercih etti.
Gigi Hadid (27), New York'ta arkadaşlarıyla akşam yemeği sonrası objektiflere takıldı. Hadid'in sokak stilinde turuncu kare desenli pantolonu öne çıktı.
ABD’li oyuncu Katie Holmes (43), New York’ta gezerken şık sokak stiliyle objektiflere yansıdı.
Austin Butler (30) ve Kaia Gerber (20) çifti, Butler’ın yeni filmi Elvis’in gösteriminde görüntülendi. Butler, siyah takım tercih ederken, Gerber, blazer ceket ve şort kombiniyle geceye katıldı.
Sofia Richie (23), Beverly Hills'de öğle yemeği sonrası cilt bakımına giderken görüldü.
Model Chantel Jeffries (29), katıldığı marka lansmanında neon sarı triko takımıyla dikkat çekti.
Jennifer Lopez (52), dans provasına giderken spor kıyafetleri ve Coach çantasıyla dikkat çekti.
ABD'li oyuncu ve model Cindy Crawford (56), Malibu'da bir etkinlikte alışveriş yaparken fotoğraflandı.