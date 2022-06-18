Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022)

Haberler | 18.06.2022 - 09:30

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 1

Hailey Bieber (25), New York'ta mini siyah elbisesi ve stiletto ayakkabılarıyla boy gösterdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 2

Dakota Johnson (32), New York'taki Tribeca Film Festivali'nde görüntülendi. Johnson, etkinlikte beyaz blazer elbise, mini çanta ve stiletto ayakkabı tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 3

Gigi Hadid (27), New York'ta arkadaşlarıyla akşam yemeği sonrası objektiflere takıldı. Hadid'in sokak stilinde turuncu kare desenli pantolonu öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 4

ABD’li oyuncu Katie Holmes (43), New York’ta gezerken şık sokak stiliyle objektiflere yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 5

Austin Butler (30) ve Kaia Gerber (20) çifti, Butler’ın yeni filmi Elvis’in gösteriminde görüntülendi. Butler, siyah takım tercih ederken, Gerber, blazer ceket ve şort kombiniyle geceye katıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 6

Sofia Richie (23), Beverly Hills'de öğle yemeği sonrası cilt bakımına giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 7

Model Chantel Jeffries (29), katıldığı marka lansmanında neon sarı triko takımıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 8

Jennifer Lopez (52), dans provasına giderken spor kıyafetleri ve Coach çantasıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (13-19 Haziran 2022) - 9

ABD'li oyuncu ve model Cindy Crawford (56), Malibu'da bir etkinlikte alışveriş yaparken fotoğraflandı.

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