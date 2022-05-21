Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022)

Haberler | 21.05.2022 - 09:40
Yakın zamanda doğum yapmaya hazırlanan oyuncu Sophie Turner (26), Santa Monica’da öğle yemeğinde objektiflere yakalandı. Turner, kahverengi tonlarındaki kombiniyle boy gösterdi.
New York'ta tek başına görüntülenen Ryan Reynolds (45), gömlek, kot pantolon ve şapkasıyla spor şıktı.
Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da pilates dersinden çıkarken görüntülendi. Jenner, saks mavisi spor kıyafetleriyle fiziğini ön plana çıkardı.
ABD'li oyuncu Mila Kunis (38), Batı Hollywood'da bir sağlık merkezinden çıkarken görüldü. Kunis, doğal ve spor bir görünümdeydi.
Sofia Richie (23), Beverly Hills'de bir dermatologdan çıkarken fotoğraflandı. Richie, spor taytı, şapkası ve güneş gözlüğüyle spor şık görünüyordu.
Kristen Stewart (32), Beverly Hills'de birtakım işleriyle ilgilenirken görüldü.
New York'ta köpeğini gezdirirken objektiflere takılan Emily Ratajkowski (30), transparan siyah elbisesiyle bakışları üzerine topladı.
ABD'li oyuncu ve iş kadını Jessica Alba (41), New York'ta konuğu olduğu sabah programı Today Show'a giderken fotoğraflandı. Alba, sokak stiliyle klasik ama şık bir görünüm elde etti.
ABD'li şarkıcı Erika Jayne (50), New York'ta bir iş görüşmesinde kameralara yansıdı. Jayne'in stili oldukça renkli ve canlıydı.
Beverly Hills'te arkadaşıyla öğle yemeğinde görüntülenen Avustralyalı model Shanina Shaik (31), spor kıyafetler tercih etti.
ABD'li model ve şarkıcı Madison Beer (23), alışveriş yaparken görüntülendi.