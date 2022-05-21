Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022)

Haberler | 21.05.2022 - 09:40

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 1

Yakın zamanda doğum yapmaya hazırlanan oyuncu Sophie Turner (26), Santa Monica’da öğle yemeğinde objektiflere yakalandı. Turner, kahverengi tonlarındaki kombiniyle boy gösterdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 2

New York'ta tek başına görüntülenen Ryan Reynolds (45), gömlek, kot pantolon ve şapkasıyla spor şıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 3

Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da pilates dersinden çıkarken görüntülendi. Jenner, saks mavisi spor kıyafetleriyle fiziğini ön plana çıkardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 4

ABD'li oyuncu Mila Kunis (38), Batı Hollywood'da bir sağlık merkezinden çıkarken görüldü. Kunis, doğal ve spor bir görünümdeydi.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 5

Sofia Richie (23), Beverly Hills'de bir dermatologdan çıkarken fotoğraflandı. Richie, spor taytı, şapkası ve güneş gözlüğüyle spor şık görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 6

Kristen Stewart (32), Beverly Hills'de birtakım işleriyle ilgilenirken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 7

New York'ta köpeğini gezdirirken objektiflere takılan Emily Ratajkowski (30), transparan siyah elbisesiyle bakışları üzerine topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 8

ABD'li oyuncu ve iş kadını Jessica Alba (41), New York'ta konuğu olduğu sabah programı Today Show'a giderken fotoğraflandı. Alba, sokak stiliyle klasik ama şık bir görünüm elde etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 9

ABD'li şarkıcı Erika Jayne (50), New York'ta bir iş görüşmesinde kameralara yansıdı. Jayne'in stili oldukça renkli ve canlıydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 10

Beverly Hills'te arkadaşıyla öğle yemeğinde görüntülenen Avustralyalı model Shanina Shaik (31), spor kıyafetler tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (16-22 Mayıs 2022) - 11

ABD'li model ve şarkıcı Madison Beer (23), alışveriş yaparken görüntülendi. 

N-LIFE HABERLERİ

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