Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022)

Haberler | 23.04.2022 - 09:25
ABD’li oyuncu Kaley Cuoco (36), New York’ta talk şov ve radyo sunucusu Andy Cohen’in performansını izlemeye giderken görüldü.
ABD’li oyuncu Kaley Cuoco (36), Jimmy Kimmel Live'ın programına giderken objektiflere yansıdı.
ABD’li şarkıcı ve oyuncu Ashley Tisdale (36), market alışverişi yaparken görüntülendi.
İsveçli aktör Alexander Skarsgard (45), New York'ta hayranlarını selamlarken objektiflerin karşısındaydı.
Natalie Portman (40), Los Feliz’de evcil hayvanlarına mama alırken görüldü. Portman, sade giyim tarzıyla dikkat çekti.
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio (41), arkadaşlarıyla alışveriş sonrası öğle yemeğinde görüldü. Ambrosio, kot pantolon ve desenli tişörtünü mavi çantasıyla tamamladı.
Ünlü oyuncu Sofia Vergara (49), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Vergara, Versace eteği ve platform ayakkabılarıyla dikkat çekti.
Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff (34), Beverly Hills’de görüldü. Duff, krem rengi ceketi, terlikleri ve yeşil çantasıyla ön plandaydı.
Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds (45), iki kızıyla New York Tribeca’da görüldü.
Heidi Klum (48), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Klum'ın elbisesi ve botları dikkat çekti.