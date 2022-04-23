Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022)

Haberler | 23.04.2022 - 09:25

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 1

ABD’li oyuncu Kaley Cuoco (36), New York’ta talk şov ve radyo sunucusu Andy Cohen’in performansını izlemeye giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 2

ABD’li oyuncu Kaley Cuoco (36), Jimmy Kimmel Live'ın programına giderken objektiflere yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 3

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Ashley Tisdale (36), market alışverişi yaparken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 4

İsveçli aktör Alexander Skarsgard (45), New York'ta hayranlarını selamlarken objektiflerin karşısındaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 5

Natalie Portman (40), Los Feliz’de evcil hayvanlarına mama alırken görüldü. Portman, sade giyim tarzıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 6

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio (41), arkadaşlarıyla alışveriş sonrası öğle yemeğinde görüldü.  Ambrosio, kot pantolon ve  desenli tişörtünü mavi çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 7

Ünlü oyuncu Sofia Vergara (49), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Vergara, Versace eteği ve platform ayakkabılarıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 8

Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff (34), Beverly Hills’de görüldü. Duff, krem rengi ceketi, terlikleri ve yeşil çantasıyla ön plandaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 9

Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds (45), iki kızıyla New York Tribeca’da görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (18-24 Nisan 2022) - 10

Heidi Klum (48), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Klum'ın elbisesi ve botları dikkat çekti. 

N-LIFE HABERLERİ

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