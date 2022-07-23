Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 09:53
Amerikalı oyuncu Ryan Gosling, “The Gray Man” filminin basın turu kapsamında New York’ta Good Morning America programına katıldı.
Ünlü model Gigi Hadid, New York'ta gündelik işlerini hallederken objektiflere yansıdı. Son dönemin yükselen düşük bel pantolon trendini uygulayan Hadid, sportif bir görünüm yakaladı.
Jennifer Garner, Santa Monica’da koşu yaparken görüntülendi. Oyuncu, koyu tonlardaki spor kıyafeti ve gri şapkasıyla spor yaptı.
Dita Von Teese, Santa Monica’da bir iş toplantısından çıkarken görüntülendi. Siyah-beyaz desenli maxi bir elbise giyen Teese, klasik kırmızı rujunu gündüz stilinde de devam ettirdi.
Amerikalı oyuncu Keke Palmer, yeni filmi “Nope”un tanıtımı için New York’taki NBC stüdyolarına uğradı. Kombinini tamamen neon sarı kıyafetlerle yapan oyuncu, çarpıcı bir görünüme kavuştu.
İngiliz oyuncu Sienna Miller, Antibes’te tatilde. Erkek arkadaşı Oli Green ve kızı Marlowe ile tatil yapan oyuncu, rahat stiliyle güneşin tadını çıkardı.
Model Sara Sampaio, Victoria’s Secret elçisi olarak Malibu’daki kampanya çekimlerine katıldı.
Realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, ünlülerin uğrak mekanı Giorgio Baldi'ye akşam yemeği için girerken görüntülendi.
Ben Affleck ile yakın zamanda dünya evine giren Jennifer Lopez, dans stüdyosuna giriş yaparken görüntülendi. Şarkıcı, bohem esintili pantolonu ve beyaz tişörtüyle şık bir stil yakaladı.
ABD'li oyuncu Katie Holmes, Chloe imzalı örgü elbisesi ve hırkası ile New York'ta görüntülendi. Sıcak havaya rağmen oldukça kalın bir kıyafet tercih eden Holmes'un stili sosyal medyada çok konuşuldu.
Ozark dizisiyle yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Julia Garner, Jimmy Kimmel'ın programına giderken görüntülendi. Oyuncunun stili, yakın zamanda biyografisinde canlandıracağı Madonna'ya çok benzetildi.
Sarah Hyland, renkli stiliyle New York'ta görüntülendi. NBC'nin Today Show programına giderken görüntülenen oyuncu, straplez kesim çizgili bir elbise tercih etti.
Oyuncu Chloe Grace Moretz "Nimona" adlı filminin setinde görüntülendi.