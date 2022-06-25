Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022)

Haberler | 25.06.2022 - 09:17
Angelina Jolie (47), Roma'da yeni çekeceği filminin setine giderken görüldü. Jolie, sokak stilinde beyaz ve kahverenginin uyumu içerisindeydi.
Kendall Jenner (26), Kaliforniya Calabasas'ta bir restorandan çıkarken görüntülendi. Jenner, mavi kot pantolonunu sarı bluzuyla tamamladı.
ABD'li şarkıcı ve dansçı Ashley Roberts (40), Londra'da kayıt stüdyosuna giderken görüntülendi. Roberts, pembe eteği, Balenciaga çantası ve yeşil güneş gözlüğüyle renkli bir sokak stilindeydi.
Kim Kardashian (41), çocukları Psalm (3) ve Saint (6) ile New York'taki Cipriani adlı restorandan çıkarken görüntülendi.
Lori Harvey (25), Batı Hollywood'da arkadaşlarıyla öğle yemeği sonrası görüntülendi. Harvey beyaz gömlek, kot pantolonunu kahverengi tüylü çantası ve Hermes terlikleriyle tamamladı.
Madison Beer (23), arkadaşlarıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi. Beer, kot pantolonunu mavi hırkasıyla tamamladı.
Kourtney Kardashian (37), Batı Hollywood'da fotoğraf çekiminden çıkarken objektiflere takıldı.
İngiliz şarkıcı Megan McKenna (29), Londra sokaklarında kırmızı mini elbisesi ve kovboy botlarıyla objektiflere poz verdi.
ABD'li oyuncu Kristen Bell (41), spor antrenmanı çıkışı fotoğraflandı.