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Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022)

Haberler | 25.06.2022 - 09:17

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA/UK)

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 1

Angelina Jolie (47), Roma'da yeni çekeceği filminin setine giderken görüldü. Jolie, sokak stilinde beyaz ve kahverenginin uyumu içerisindeydi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 2

Kendall Jenner (26), Kaliforniya Calabasas'ta bir restorandan çıkarken görüntülendi. Jenner, mavi kot pantolonunu sarı bluzuyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 3

ABD'li şarkıcı ve dansçı Ashley Roberts (40), Londra'da kayıt stüdyosuna giderken görüntülendi. Roberts, pembe eteği, Balenciaga çantası ve yeşil güneş gözlüğüyle renkli bir sokak stilindeydi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 4

Kim Kardashian (41), çocukları Psalm (3) ve Saint (6) ile New York'taki Cipriani adlı restorandan çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 5

Lori Harvey (25), Batı Hollywood'da arkadaşlarıyla öğle yemeği sonrası görüntülendi. Harvey beyaz gömlek, kot pantolonunu kahverengi tüylü çantası ve Hermes terlikleriyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 6

Madison Beer (23), arkadaşlarıyla akşam yemeği sonrası görüntülendi. Beer, kot pantolonunu mavi hırkasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 7

Kourtney Kardashian (37), Batı Hollywood'da fotoğraf çekiminden çıkarken objektiflere takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 8

İngiliz şarkıcı Megan McKenna (29), Londra sokaklarında kırmızı mini elbisesi ve kovboy botlarıyla objektiflere poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Haziran 2022) - 9

ABD'li oyuncu Kristen Bell (41), spor antrenmanı çıkışı fotoğraflandı.

N-LIFE HABERLERİ

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