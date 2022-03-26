Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022)

Haberler | 26.03.2022 - 09:19

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 1

Ünlü oyuncu Lily Collins (33), yeni çıkan filminin tanıtımında kameralara yansıdı. Collins, turuncu takımını açık renk bir çantayla kombinledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 2

Jennifer Lopez (52), erkek arkadaşı Ben Affleck (49) ile Santa Monica’da görüntülendi. Lopez'in tarzını öne çıkaran parçalar, güneş gözlüğü ve kemeriydi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 3

ABD'li model Emily Ratajkowski (30), New York'ta köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ünlü model, iki renkli blazer ceketini, deri pantolon ve şapkayla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 4

ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Beverly Hills’de kızıyla öğle yemeğinde görüntülendi. Teigen, çiçekli mini elbisesini, blazer ceket, haki renk çizme ve kırmızı Chanel çantasıyla öne çıkardı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 5

Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da alışveriş yaparken görüldü. Jenner'ın kombininde öne çıkan parça, yeşil pantolonuydu.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 6

Hailey Bieber (25), Los Angeles’taki fotoğraf çekimi sonrası objektiflere yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 7

Chloe Moretz (25), Batı Hollywood’da restoran çıkışı, desenli gömleği ve siyah eteğiyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 8

İngiliz ve Avustralyalı oyuncu Naomi Watts (53), New York’ta akşam yemeğine giderken görüldü. Watts, beyaz gömleğini, siyah pantolon, mini el çantası ve stiletto ayakkabılarıyla tamamladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022) - 9

ABD’li model Olivia Culpo (29), Batı Hollywood’da bir markanın lansmanında görüntülendi. Culpo, gecede mavi balon kollu elbise, siyah el çantası ve stiletto ayakkabı tercih etti. 

N-LIFE HABERLERİ

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