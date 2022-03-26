Hangi ünlü nerede görüldü (21-27 Mart 2022)

Haberler | 26.03.2022 - 09:19
Ünlü oyuncu Lily Collins (33), yeni çıkan filminin tanıtımında kameralara yansıdı. Collins, turuncu takımını açık renk bir çantayla kombinledi.
Jennifer Lopez (52), erkek arkadaşı Ben Affleck (49) ile Santa Monica’da görüntülendi. Lopez'in tarzını öne çıkaran parçalar, güneş gözlüğü ve kemeriydi.
ABD'li model Emily Ratajkowski (30), New York'ta köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ünlü model, iki renkli blazer ceketini, deri pantolon ve şapkayla tamamladı.
ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Beverly Hills’de kızıyla öğle yemeğinde görüntülendi. Teigen, çiçekli mini elbisesini, blazer ceket, haki renk çizme ve kırmızı Chanel çantasıyla öne çıkardı.
Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da alışveriş yaparken görüldü. Jenner'ın kombininde öne çıkan parça, yeşil pantolonuydu.
Hailey Bieber (25), Los Angeles’taki fotoğraf çekimi sonrası objektiflere yansıdı.
Chloe Moretz (25), Batı Hollywood’da restoran çıkışı, desenli gömleği ve siyah eteğiyle görüntülendi.
İngiliz ve Avustralyalı oyuncu Naomi Watts (53), New York’ta akşam yemeğine giderken görüldü. Watts, beyaz gömleğini, siyah pantolon, mini el çantası ve stiletto ayakkabılarıyla tamamladı.
ABD’li model Olivia Culpo (29), Batı Hollywood’da bir markanın lansmanında görüntülendi. Culpo, gecede mavi balon kollu elbise, siyah el çantası ve stiletto ayakkabı tercih etti.