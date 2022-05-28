Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022)

Haberler | 28.05.2022 - 09:14
Sofia Richie (23), Beverly Hills'de bir kuaförden çıkarken fotoğraflandı. Richie, kot pantolon, tişört ve siyah çantasıyla şık görünüyordu.
Kendall Jenner (26) ve basketbolcu sevgilisi Devin Booker (25), Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın düğün kutlamasından dönerken görüldü. İkilinin stilinin benzerliği dikkat çekti.
Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), Cannes Film Festivali dönüşü Batı Hollywood'da objektiflere yansıdı. Ambrosio, siyah-beyaz spor kıyafetleri tercih etti.
New York'ta fotoğraflanan Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera (31), uzun beyaz elbisesi ve siyah botlarıyla öne çıktı.
Lana Del Rey (36), Batı Hollywood'da bir arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi.
Gigi Hadid (27), New York Soho'da bikini koleksiyonunun lansman partisinde boy gösterdi.
New York'ta yeni filmi Top Gun: Maverick'in tanıtım etkinliğinde görüntülenen Jennifer Connelly (51), puantiyeli elbisesini kahverengi botlarıyla tamamladı.
ABD'li oyuncu Katie Holmes (43), Manhattan Downtown'da alışveriş yaparken görüldü. Holmes, bol gömleğini kısa kot şortla kombinledi.
ABD'li oyuncu Leighton Meester (36), Los Angeles'ta oğlu Arlo Day Brody (6) ile görüntülendi. Meester, keyifli halleriyle dikkat çekti.