Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022)

Haberler | 28.05.2022 - 09:14

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 1

Sofia Richie (23), Beverly Hills'de bir kuaförden çıkarken fotoğraflandı. Richie, kot pantolon, tişört ve siyah çantasıyla şık görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 2

Kendall Jenner (26) ve basketbolcu sevgilisi Devin Booker (25), Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın düğün kutlamasından dönerken görüldü. İkilinin stilinin benzerliği dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 3

Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), Cannes Film Festivali dönüşü Batı Hollywood'da objektiflere yansıdı. Ambrosio, siyah-beyaz spor kıyafetleri tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 4

New York'ta fotoğraflanan Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera (31), uzun beyaz elbisesi ve siyah botlarıyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 5

Lana Del Rey (36), Batı Hollywood'da bir arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 6

Gigi Hadid (27), New York Soho'da bikini koleksiyonunun lansman partisinde boy gösterdi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 7

New York'ta yeni filmi Top Gun: Maverick'in tanıtım etkinliğinde görüntülenen Jennifer Connelly (51), puantiyeli elbisesini kahverengi botlarıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 8

ABD'li oyuncu Katie Holmes (43), Manhattan Downtown'da alışveriş yaparken görüldü. Holmes, bol gömleğini kısa kot şortla kombinledi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (23-29 Mayıs 2022) - 9

ABD'li oyuncu Leighton Meester (36), Los Angeles'ta oğlu Arlo Day Brody (6) ile görüntülendi. Meester, keyifli halleriyle dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

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