Hangi ünlü nerede görüldü? (25-21 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 30.07.2022 - 09:32
Yakın zamanda doğum yapan Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky, Manhattan'da Whole Foods'tan alışveriş yaptıktan sonra görüntülendi.
ABD'lli oyuncu Jennifer Lawrence, New York'ta telefonla konuşurken objektiflere yakalandı. Petrol mavisi saten elbisesiyle günlük stilinde şıklığı yakalayan oyuncu, mavi Dior saddle çantasıyla kombinini tamamladı.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Brentwood Country Mart'ta neon turuncu renkteki elbisesiyle görüntülendi. Çocukları Anja ve Noah il alışveriş yapan model, "cat eye" model gözlükleriyle dikkat çekti.
Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in oyuncu kızları Lily-Rose Depp, Los Angeles'ta günlük işlerini hallederken kameralara yakalandı. Siyah kot şort ve pembe oversize bir tişört giyen Depp, şu sıralar HBO'da yayınlanacak olan film projesiyle gündemde.
Şarkıcı Shawn Mendes, SOL'de arkadaşıyla kahve içtikten sonra görüntülendi. Akıl sağlığını önceliği haline getirdiğini ve bu nedenle turnesini iptal ettiğini duyuran Kanadalı şarkıcı, simsiyah bir kombin tercih etti.
Gugu Mbatha-Raw, Apple TV+ projesi "Surface" için New York'ta. İngiliz oyuncu, Alexander McQueen imzalı yeşil bir elbise giydi.
ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, rol arkadaşı Gugu Mbatha-Raw'a New York'ta eşlik etti. Schiaparelli tasarımı tercih eden oyuncu, elbisesindeki detaylarla göz doldurdu.
Oyuncu Ashley Tisdale, oversize sweatshirt'ü ve mini kot şortuyla Malibu'da bir sağlık merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.
Oscar'daki Will Smith tokatıyla ilgili yorumlarla son dönemde gündeme gelen Chris Rock, oyuncu Lake Bell ile New York'un Soho bölgesinde görüntülendi. Sık sık bir araya Bell ve Rock'ın birlikte olduğu düşünülüyor.
Şarkıcı Sofia Carson, Valentino imzalı kırmızı elbisesiyle CBS'in sabah programına katıldı.