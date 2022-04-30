Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022)

Haberler | 30.04.2022 - 09:21

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 1

Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), arkadaşlarıyla Batı Hollywood'da öğle yemeğinde görüldü. Ambrosio, sokak stilinde lila rengi tulumuyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 2

Jennifer Lopez (52), Beverly Hills'deki Rodeo Drive'daki Gucci'de alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Lopez, bol kot pantolonunu, desenli gömlek ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 3

ABD'li oyuncu Ryan Phillippe (47) Los Angeles'ın Los Feliz semtinde tek başına öğle yemeği yerken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 4

ABD’li oyuncu ve model Luara Harrier (32), Los Feliz'de kendine tatlı alırken görüldü. Harrier, bol kot pantolonunu, kısa gri kazağıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 5

Gigi Hadid (27), New York’ta gala çıkışı kameralara poz verdi. Hadid, pembe payetli elbise, çorap ve çantasıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 6

Oyuncu ve şarkıcı Emma Roberts (31), Batı Hollywood'daki bir spadan çıkarken görüntülendi. Roberts'ın sokak stilinde sivri burun gümüş ayakkabıları öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 7

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Rumer Willis (33), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası arabasına giderken objektiflere yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 8

ABD’li oyuncu ve model Molly Sims (48), kahve molasında görütnülendi. Sims, krem rengi kombinini kahverengi çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 9

Selling Sunset dizisinin ünlü ismi Emma Hernan (29), iş toplatısından çıkarken görüldü. Hernan'ın büyük boy Louis Vuitton çantası, kombininde öne çıkan parça oldu.

Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 10

Lana Del Rey (36), Churchome kilisesindeki ayine giderken görüldü. 

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