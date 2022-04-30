Hangi ünlü nerede görüldü? (25 Nisan-1 Mayıs 2022)

Haberler | 30.04.2022 - 09:21
Ünlü model Alessandra Ambrosio (41), arkadaşlarıyla Batı Hollywood'da öğle yemeğinde görüldü. Ambrosio, sokak stilinde lila rengi tulumuyla öne çıktı.
Jennifer Lopez (52), Beverly Hills'deki Rodeo Drive'daki Gucci'de alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Lopez, bol kot pantolonunu, desenli gömlek ve güneş gözlüğüyle tamamladı.
ABD'li oyuncu Ryan Phillippe (47) Los Angeles'ın Los Feliz semtinde tek başına öğle yemeği yerken görüldü.
ABD’li oyuncu ve model Luara Harrier (32), Los Feliz'de kendine tatlı alırken görüldü. Harrier, bol kot pantolonunu, kısa gri kazağıyla tamamladı.
Gigi Hadid (27), New York’ta gala çıkışı kameralara poz verdi. Hadid, pembe payetli elbise, çorap ve çantasıyla dikkat çekti.
Oyuncu ve şarkıcı Emma Roberts (31), Batı Hollywood'daki bir spadan çıkarken görüntülendi. Roberts'ın sokak stilinde sivri burun gümüş ayakkabıları öne çıktı.
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Rumer Willis (33), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası arabasına giderken objektiflere yansıdı.
ABD’li oyuncu ve model Molly Sims (48), kahve molasında görütnülendi. Sims, krem rengi kombinini kahverengi çantasıyla tamamladı.
Selling Sunset dizisinin ünlü ismi Emma Hernan (29), iş toplatısından çıkarken görüldü. Hernan'ın büyük boy Louis Vuitton çantası, kombininde öne çıkan parça oldu.
Lana Del Rey (36), Churchome kilisesindeki ayine giderken görüldü.