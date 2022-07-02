Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022)

Haberler | 02.07.2022 - 09:50
Justin Bieber (28) ve Hailey Bieber (25) çifti, Beverly Hills'de fotoğraflandı. Çiftin sokak stilinin birbirini tamamlaması ve benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Kendall Jenner (26), New York'ta kahve molasında objektiflere yakalandı. Bir hayranının köpeğini seven Jenner'ın sokak stili uzun kot eteğiyle öne çıktı.
Bella Hadid (25), sevgilisi Marc Kalman (33) ile New York'da öğle yemeği çıkışı görüntülendi. İkilinin birbiriyle olan uyumu ön plandaydı.
Kanadalı oyuncu Emilia McCarthy (24), Batı Hollywood'da alışveriş sonrası fotoğraflandı. McCarthy siyah takımını, yüksek platform kırmızı Versace topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
Paris Hilton (41), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüldü.
Model Chantel Jeffries (29), Batı Hollywood'da spor antrenmanı çıkışı kendisine smoothie alırken görüntülendi.
Alman oyuncu ve model Heidi Klum (49), New York'ta konuğu olduğu bir talk show programına giderken görüldü. Klum, leopar kombinini sandaletleriyle tamamladı.
Jennifer Lopez (52), nişanlısı Ben Affleck'in (49) Santa Monica'daki yeni projesinin setinde görüntülendi.
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens (33), bir arkadaşıyla kahve molasında görüldü. Hudgens, bikini üstü, şortu ve şapkasıyla kendine özgü bir stil sergiledi.