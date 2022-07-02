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Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022)

Haberler | 02.07.2022 - 09:50

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 1

Justin Bieber (28) ve Hailey Bieber (25) çifti, Beverly Hills'de fotoğraflandı. Çiftin sokak stilinin birbirini tamamlaması ve benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 2

Kendall Jenner (26), New York'ta kahve molasında objektiflere yakalandı. Bir hayranının köpeğini seven Jenner'ın sokak stili uzun kot eteğiyle öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 3

Bella Hadid (25), sevgilisi Marc Kalman (33) ile New York'da öğle yemeği çıkışı görüntülendi. İkilinin birbiriyle olan uyumu ön plandaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 4

Kanadalı oyuncu Emilia McCarthy (24), Batı Hollywood'da alışveriş sonrası fotoğraflandı. McCarthy siyah takımını, yüksek platform kırmızı Versace topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 5

Paris Hilton (41), talk show programı Jimmy Kimmel Live'a giderken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 6

Model Chantel Jeffries (29), Batı Hollywood'da spor antrenmanı çıkışı kendisine smoothie alırken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 7

Alman oyuncu ve model Heidi Klum (49), New York'ta konuğu olduğu bir talk show programına giderken görüldü. Klum, leopar kombinini sandaletleriyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 8

Jennifer Lopez (52), nişanlısı Ben Affleck'in (49) Santa Monica'daki yeni projesinin setinde görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (27 Haziran-3 Temmuz 2022) - 9

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens (33), bir arkadaşıyla kahve molasında görüldü. Hudgens, bikini üstü, şortu ve şapkasıyla kendine özgü bir stil sergiledi. 

N-LIFE HABERLERİ

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