Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022)

Haberler | 02.04.2022 - 09:21
Ünlü model Sara Sampaio (30), Los Angeles’ta bir etkinlikten çıkışı görüldü. Sampaio, kot ceket pantolon takımını beyaz Chanel çantasıyla tamamladı.
Kendall Jenner (26), bir araba galerisinde kameralara yansıdı. Kendisine yeni lüks bir cip alan Jenner, pantolonu ve yeni saç rengiyle dikkat çekti.
ABD'li model Lori Harvey (24), cilt bakımından çıkıp arabasına yürürken objektiflere yansıdı. Harvey, spor kombinini, mavi New Bottega çantasıyla tamamladı.
Gigi Hadid (26), New York’ta bir fotoğraf çekiminde kameralara yansıdı. Hadid çekimde, mavi tül etek ve blazer ceket giydi.
ABD’li şarkıcı Ashlee Simpson (37), kızı Jagger Snow Ross (6) ile Kaliforniya Studio City’de görüldü.
ABD’li oyuncu Elle Fanning (23), siyah balon kol elbisesi ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla bir etkinlikte görüntülendi.
Kanadalı oyuncu Joshua Jackson (43), market alışverişinde görüldü.
ABD'li oyuncu Jennifer Garner (49), oğlu Samuel (10) ile Brentwood'daydı.
İngiliz şarkıcı Lily Allen (36), Manhattan Soho’da arkadaşıyla alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Sokak stilini uzun palto ve botlarıyla tamamlayan Allen, saç modeliyle de dikkat çekti.
ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Miami’de bir arkadaşıyla spor antrenmanından çıkarken görüntülendi.