Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022)

Haberler | 02.04.2022 - 09:21

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 1

Ünlü model Sara Sampaio (30), Los Angeles’ta bir etkinlikten çıkışı görüldü. Sampaio, kot ceket pantolon takımını beyaz Chanel çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 2

Kendall Jenner (26), bir araba galerisinde kameralara yansıdı. Kendisine yeni lüks bir cip alan Jenner, pantolonu ve yeni saç rengiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 3

ABD'li model Lori Harvey (24), cilt bakımından çıkıp arabasına yürürken objektiflere yansıdı. Harvey, spor kombinini, mavi New Bottega çantasıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 4

Gigi Hadid (26), New York’ta bir fotoğraf çekiminde kameralara yansıdı. Hadid çekimde, mavi tül etek ve blazer ceket giydi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 5

ABD’li şarkıcı Ashlee Simpson (37), kızı Jagger Snow Ross (6) ile Kaliforniya Studio City’de görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 6

ABD’li oyuncu Elle Fanning (23), siyah balon kol elbisesi ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla bir etkinlikte görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 7

Kanadalı oyuncu Joshua Jackson (43), market alışverişinde görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 8

ABD'li oyuncu Jennifer Garner (49), oğlu Samuel (10) ile Brentwood'daydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 9

İngiliz şarkıcı Lily Allen (36), Manhattan Soho’da arkadaşıyla alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Sokak stilini uzun palto ve botlarıyla tamamlayan Allen, saç modeliyle de dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (28 Mart-3 Nisan 2022) - 10

ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Miami’de bir arkadaşıyla spor antrenmanından çıkarken görüntülendi.

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