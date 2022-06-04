Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022)

Haberler | 04.06.2022 - 09:34

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 1

Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da ailesiyle akşam yemeğinden çıkarken görüntülendi. Jenner, kot pantolonunu sarı süet ceketiyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 2

Hailey Bieber (25), New York'ta sushi restorantından çıkarken objektiflere yansıdı. Bieber, beyaz ve siyahın uyumunu yakaladığı kombiniyle göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 3

New York'ta renkli kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Emily Ratajkowski (30), arabasına binerken fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 4

ABD'li oyuncu Emma Roberts (31), Batı Hollywood'da bir markanın etkinliğine giderken leopar desenli gömleği, kot pantolonu ve siyah stilettolarıyla şık görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 5

Madison Beer (23), Los Feliz'de yürüyüş yaparken fotoğraflandı. Beer, 2000'ler esintili düşük bel kot pantolonu ve beyaz üstüyle özgün bir sokak stili sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 6

ABD'li oyuncu Jennifer Garner (50), Los Angeles Bretwood'da oğlu Samuel Affleck (10)'i okula bırakırken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 7

Kristen Stewart (32), New York'ta yeni filmi 'Geleceğin Suçları'nın galasında siyah payetli tulumuyla objektiflere poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 8

Model Charlotte McKinney (28), Batı Hollywood'da saten mavi elbisesiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022) - 9

ABD'li model Karlie Kloss (29) sevgilisi Joshua Kushner ile New York'ta akşam yemeğinde görüldü. 

N-LIFE HABERLERİ

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