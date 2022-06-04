Hangi ünlü nerede görüldü? (30 Mayıs-5 Haziran 2022)

Haberler | 04.06.2022 - 09:34
Kendall Jenner (26), Batı Hollywood'da ailesiyle akşam yemeğinden çıkarken görüntülendi. Jenner, kot pantolonunu sarı süet ceketiyle tamamladı.
Hailey Bieber (25), New York'ta sushi restorantından çıkarken objektiflere yansıdı. Bieber, beyaz ve siyahın uyumunu yakaladığı kombiniyle göz doldurdu.
New York'ta renkli kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Emily Ratajkowski (30), arabasına binerken fotoğraflandı.
ABD'li oyuncu Emma Roberts (31), Batı Hollywood'da bir markanın etkinliğine giderken leopar desenli gömleği, kot pantolonu ve siyah stilettolarıyla şık görünüyordu.
Madison Beer (23), Los Feliz'de yürüyüş yaparken fotoğraflandı. Beer, 2000'ler esintili düşük bel kot pantolonu ve beyaz üstüyle özgün bir sokak stili sergiledi.
ABD'li oyuncu Jennifer Garner (50), Los Angeles Bretwood'da oğlu Samuel Affleck (10)'i okula bırakırken görüntülendi.
Kristen Stewart (32), New York'ta yeni filmi 'Geleceğin Suçları'nın galasında siyah payetli tulumuyla objektiflere poz verdi.
Model Charlotte McKinney (28), Batı Hollywood'da saten mavi elbisesiyle dikkat çekti.
ABD'li model Karlie Kloss (29) sevgilisi Joshua Kushner ile New York'ta akşam yemeğinde görüldü.