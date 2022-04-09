Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022)

Haberler | 09.04.2022 - 09:56

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 1

Kendall Jenner (26), Los Angeles'ta yeni koleksiyonunun lansman etkinliğinde görüldü. Jenner, renkli uzun elbisesini, yeşil çantasıyla kombinledi.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 2

ABD'li model Lori Harvey (25), pilates antrenmanı çıkışı objektiflere yakalandı. Harvey, kombinini Louis Vuitton çanta ve siyah güneş gözlükleriyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 3

ABD’li model Cara Santana (37), Bottega Veneta'dan alışveriş yaparken görüntülendi. Santana, spor şık tarzıyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 4

Alman oyuncu ve model Diane Kruger (45), Jimmy Kimmel’ın programına giderken objektiflere poz verdi. Kruger, kısa blazer ceket ve transparan bluzunu büyük bir kolyeyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 5

Alessandra Ambrosio (40), Beverly Hills'de görüldü. Ünlü model, kaverengi gömlek, kot şort ve spor ayakkabı tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 6

ABD’li oyuncu ve model Lucy Hale (32), Los Angeles’ta bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Hale, yeşil triko spor takımıyla ön plandaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 7

Sara Sampaio (30), pilates antrenmanı sonrası mavi spor büstiyeri ve şortuyla görüldü. Sampaio, keyifli halleriyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 8

Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara (49), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Vergara, pembe kazağı ve Dior çantasıyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 9

Kanadalı oyuncu Joshua Jackson (43), Batı Hollywood'da bir etkinlikte takım elbisesiyle görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022) - 10

ABD'li eski model Kelly Bensimon (53), New York'ta mini deri elbisesiyle görüntülendi. 

N-LIFE HABERLERİ

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