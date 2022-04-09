Hangi ünlü nerede görüldü? (4-10 Nisan 2022)

Haberler | 09.04.2022 - 09:56
Kendall Jenner (26), Los Angeles'ta yeni koleksiyonunun lansman etkinliğinde görüldü. Jenner, renkli uzun elbisesini, yeşil çantasıyla kombinledi.
ABD'li model Lori Harvey (25), pilates antrenmanı çıkışı objektiflere yakalandı. Harvey, kombinini Louis Vuitton çanta ve siyah güneş gözlükleriyle tamamladı.
ABD’li model Cara Santana (37), Bottega Veneta'dan alışveriş yaparken görüntülendi. Santana, spor şık tarzıyla dikkat çekti.
Alman oyuncu ve model Diane Kruger (45), Jimmy Kimmel’ın programına giderken objektiflere poz verdi. Kruger, kısa blazer ceket ve transparan bluzunu büyük bir kolyeyle tamamladı.
Alessandra Ambrosio (40), Beverly Hills'de görüldü. Ünlü model, kaverengi gömlek, kot şort ve spor ayakkabı tercih etti.
ABD’li oyuncu ve model Lucy Hale (32), Los Angeles’ta bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Hale, yeşil triko spor takımıyla ön plandaydı.
Sara Sampaio (30), pilates antrenmanı sonrası mavi spor büstiyeri ve şortuyla görüldü. Sampaio, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara (49), jüri üyesi olduğu yetenek yarışmasına giderken görüldü. Vergara, pembe kazağı ve Dior çantasıyla öne çıktı.
Kanadalı oyuncu Joshua Jackson (43), Batı Hollywood'da bir etkinlikte takım elbisesiyle görüldü.
ABD'li eski model Kelly Bensimon (53), New York'ta mini deri elbisesiyle görüntülendi.