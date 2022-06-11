Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022)

Haberler | 11.06.2022 - 09:17 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 09:24
Alessandra Ambrosio (41), Kaliforniya'nın Brentwood semtinde görüntülendi. Ambrosio, spor ve rahat kıyafetler tercih etti.
Kendall Jenner (26), Beverly Hills'de bir sanat galerisinden çıkarken görüntülendi. Daha sonra arkadaşlarıyla öğle yemeği yiyen Jenner, tişört ve kot pantolon kombiniyle sade şıklık yakaladı.
Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, New York'taki Cha Cha Matcha adlı restorandan çıkarken görüntülendi. İkili, sokak stiliyle birbiriyle uyum içerisindeydi.
Kylie Jenner (24), kızı Stormi (4) ile Kaliforniya Calabasas'ta kozmetik alışverişi yaparken görüntülendi.
New York'ta gezerken objektiflere takılan ABD'li model Karlie Kloss (29), siyah kazağını beyaz bol pantolon ve siyah babetleriyle tamamladı.
Dakota Johnson (32), New York'ta güneşli bir günün tadını çıkartırken görüldü. Oyuncu, beyaz tişört-kot pantolon kombinini Gucci terlikleriyle tamamladı.
Halsey (27), New York'ta sahne performansı öncesi görüntülendi. Şarkıcı, pembe bluzunu, düşük bel deri pantolon ve spor ayakkabıyla tamamladı.
ABD’li oyuncu Kate Mara (39), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası fotoğraflandı. Mara, açık yeşil ceketi ve çantasıyla öne çıktı.
ABD'li oyuncu ve model Emma Roberts (31), güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.
Jennifer Garner (50), Los Angeles Bretwood'da görüntülendi.