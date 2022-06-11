Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022)

Haberler | 11.06.2022 - 09:17 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 09:24

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 1

Alessandra Ambrosio (41), Kaliforniya'nın Brentwood semtinde görüntülendi. Ambrosio, spor ve rahat kıyafetler tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 2

Kendall Jenner (26), Beverly Hills'de bir sanat galerisinden çıkarken görüntülendi. Daha sonra arkadaşlarıyla öğle yemeği yiyen Jenner, tişört ve kot pantolon kombiniyle sade şıklık yakaladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 3

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, New York'taki Cha Cha Matcha adlı restorandan çıkarken görüntülendi. İkili, sokak stiliyle birbiriyle uyum içerisindeydi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 4

Kylie Jenner (24), kızı Stormi (4) ile Kaliforniya Calabasas'ta kozmetik alışverişi yaparken görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 5

New York'ta gezerken objektiflere takılan ABD'li model Karlie Kloss (29), siyah kazağını beyaz bol pantolon ve siyah babetleriyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 6

Dakota Johnson (32), New York'ta güneşli bir günün tadını çıkartırken görüldü. Oyuncu, beyaz tişört-kot pantolon kombinini Gucci terlikleriyle tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 7

Halsey (27), New York'ta sahne performansı öncesi görüntülendi. Şarkıcı, pembe bluzunu, düşük bel deri pantolon ve spor ayakkabıyla tamamladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 8

ABD’li oyuncu Kate Mara (39), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası fotoğraflandı. Mara, açık yeşil ceketi ve çantasıyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 9

ABD'li oyuncu ve model Emma Roberts (31), güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Hangi ünlü nerede görüldü (6-12 Haziran 2022) - 10

Jennifer Garner (50), Los Angeles Bretwood'da görüntülendi. 

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