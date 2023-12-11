Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti

Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.



Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağında cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.



Ödül törenine dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana, oyuncu ve model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.