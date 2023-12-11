Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti

Harper’s Bazaar’ın "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) bu yıl ilk defa Türkiye edisyonu tarafından düzenlendi. Televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği törende dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana ile oyuncu ve model Karolina Kurkova da boy gösterdi.

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 1

Harper’s Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenledi.

Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağında cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

Ödül törenine dünyaca ünlü süper model Isabeli Fontana, oyuncu ve model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 2

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı gecede "Yılın Global İkonu" olarak dünyaca ünlü model Karolina Kurkova seçildi.

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 3

"Yılın Kariyer Ödülü" ünlü model Isabeli Fontana’nın oldu.

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 4

Kenan İmirzalıoğlu, Yılın Erkeği (Man of the Year) ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi.

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 5

Yılın Modeli seçilen Ece Bıçak ve Esin Bıçak, Güzide Duran ile poz verdi.

İşte Harper's Bazaar "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) kırmızı halı geçidinden yansıyanlar...

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 6

Ece Sükan

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 7

Güzide Duran

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 8

Gülse Birsel

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 9

Demet Evgar

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 10

Saadet Işıl Aksoy

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 11

Ellen von Umwerth

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 12

Isabeli Fontana ve Ellen von Umwerth

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 13

Serra Türker, Lara Türker Ünsal

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 14

Özge Yağız

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 15

Ece Sükan ve Karolina Kurkova

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 16

Mina Ceran

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 17

Melisa Şenolsun

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 18

Gülen Yelmen

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 19

Deren Talu

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 20

Gülcan Arslan

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 21

Ceylan Çapa

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 22

Nil Ninat

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 23

Rüya Büyüktetik

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 24

Elisabeth Mass

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 25

Yasemin Öğün

Harper's Bazaar Yılın Kadınları'nı seçti - 26

Yasemin Gebeş

DAHA FAZLA GÖSTER