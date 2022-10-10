Heidi Klum iç çamaşırı markası için kızı Leni ile birlikte poz verdi

Leni'nin biyolojik babası Heidi'nin eski sevgilisi Flavio Briatore. Ancak şarkıcı Seal, 2005 yılında Heidi Klum ile evlendikten sonra, 2009 yılında Leni'yi yasal olarak evlat edindi.

O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.