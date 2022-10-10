Heidi Klum iç çamaşırı markası için kızı Leni ile birlikte poz verdi

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Klum’la yeni bir fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz verdi. 49 yaşındaki Alman model, kendisiyle aynı mesleği seçen kızıyla iç çamaşırı markası Intimissimi’nin yeni sonbahar/kış 2022 kampanyasında yer aldı.
Model anne-kız, “bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevginin ikonları” temasıyla olarak rol aldılar.
Bu kampanya, anne kızın birlikte ilk çalışması değil. Heidi ve Leni Klum, Aralık 2020’de de Vogue dergisinin kapağı için ortak bir fotoğraf çekimi yapmıştı.
Leni'nin biyolojik babası Heidi'nin eski sevgilisi Flavio Briatore. Ancak şarkıcı Seal, 2005 yılında Heidi Klum ile evlendikten sonra, 2009 yılında Leni'yi yasal olarak evlat edindi.
O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.
1997-2002 yılları arasında saç tasarımcısı Ric Pipino, 2005-2014 yılları arasında şarkıcı Seal ile evli kalan Heidi Klum’un toplamda dört çocuğu var. Klum, 2019’dan beri müzisyen Tom Kaulitz ile evli.