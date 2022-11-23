Heidi Klum ve kızı Leni'den iç çamaşırı markası için yılbaşı pozu

"UYGUNSUZ AMA BAKMADAN DURAMIYORSUNUZ"

Amerikalı sunucu Howard Stern, SiriusXM adlı radyodaki programında, “Fotoğraflara baktım ve uygunsuz olduğunu düşündüm. Ama yine de kendinizi bakmaktan alıkoyamıyorsunuz” dedi.

BBC program sunucusu Ulrika Johnson da yılbaşı iç çamaşırlı çekimi eleştirenler arasına katıldı ve fotoğrafları “rahatsız edici” buldu.

Johnson, The Sun gazetesindeki köşesinde Heidi Klum’ın henüz 18 yaşında olan kızıyla iç çamaşırlı fotoğrafını eleştirirken, böyle bir projeye imza atan tek model olmadığının altını çizdi. Cindy Crawford ve kızı Kaia, Kate Moss ve kızı Lila, Yolanda Hadid ile kızları Gigi ve Bella, Gwyneth Paltrow ve kızı Apple da daha önce kızlarıyla cesur pozlar vermişti.