Heidi Klum ve kızı Leni'den iç çamaşırı markası için yılbaşı pozu

Ünlü model ve sunucu Heidi Klum, 18 yaşındaki kızı Leni Klum ile Intimissimi’nin yeni iç çamaşırı kampanyası için objektif karşısına geçti. 49 yaşındaki ünlü model, kızı ile kırmızı iç çamaşırı ve kırmızı pajama giyerek poz verdi.
Klum’ın kızı ile seksi iç çamaşırlı pozu, bazı hayranları tarafından “tuhaf” ve “tüyler ürpertici” yorumlarıyla karşılandı.
Amerikalı sunucu Howard Stern, SiriusXM adlı radyodaki programında, “Fotoğraflara baktım ve uygunsuz olduğunu düşündüm. Ama yine de kendinizi bakmaktan alıkoyamıyorsunuz” dedi.
BBC program sunucusu Ulrika Johnson da yılbaşı iç çamaşırlı çekimi eleştirenler arasına katıldı ve fotoğrafları “rahatsız edici” buldu.
Johnson, The Sun gazetesindeki köşesinde Heidi Klum’ın henüz 18 yaşında olan kızıyla iç çamaşırlı fotoğrafını eleştirirken, böyle bir projeye imza atan tek model olmadığının altını çizdi. Cindy Crawford ve kızı Kaia, Kate Moss ve kızı Lila, Yolanda Hadid ile kızları Gigi ve Bella, Gwyneth Paltrow ve kızı Apple da daha önce kızlarıyla cesur pozlar vermişti.
Anne-kız Klum’lar, geçen ay Intimissimi’nin sonbahar/kış 2022 kampanyası için objektif karşısına geçmişti.
Bu kampanya, anne kızın birlikte ilk çalışması değildi. Heidi ve Leni Klum, Aralık 2020’de de Vogue dergisinin kapağı için ortak bir fotoğraf çekimi yapmıştı.
Leni'nin biyolojik babası Heidi'nin eski sevgilisi Flavio Briatore. Ancak şarkıcı Seal, 2005 yılında Heidi Klum ile evlendikten sonra, 2009 yılında Leni'yi yasal olarak evlat edindi.
O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat üçümüz, Seal'ın onu evlat edinmesini kabul ettik çünkü bir çocuğun aile ortamında büyümesi gerekiyor” demişti.
1997-2002 yılları arasında saç tasarımcısı Ric Pipino, 2005-2014 yılları arasında şarkıcı Seal ile evli kalan Heidi Klum’un toplamda dört çocuğu var. Klum, 2019’dan beri müzisyen Tom Kaulitz ile evli.