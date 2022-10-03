House of the Dragon yıldızı Olivia Cooke Savage x Fenty için poz verdi

Savage x Fenty iç çamaşırı markasının sahibi olan ünlü şarkıcı Rihanna, House of the Dragon dizisinin yıldızı Olivia Cooke ile reklam yüzü olması için anlaştı.
Rihanna'nın dört yıl önce kurduğu iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu, siyah bir iç çamaşırı ve file elbiseyle kırmızı perdenin önünde poz verdi.
Cooke aynı zamanda neon yeşili sütye ve mini etekle de objektif karşısına geçti.
Marka, güzel oyuncunun pozlarını "Bir kraliçeye uygun. Dantel ve deri, demir bir taht için çok uygun görünüyor" notuyla paylaştı.
Oyuncu, 285 bin takipçili Instagram hesabından da rol aldığı reklam kampanyasının fotoğrafını paylaştı. Coke, "Rihanna için uçurumdan atlardım, bu yüzden bu daha iyi bir seçenek gibi geldi" notunu yazdı.
Cooke'nin Rihanna'nın markası için verdiği cesur pozlara beğeni yağdı. Rihanna da zaman zaman markasının yeni ürünlerini tanıtmak için kendisi kamera karşısına geçiyor.
Öte yandan Olivia Cooke, 2016'da henüz 22 yaşındayken çektiği Spielberg'in 'Thoroughbreds' filmiyle "zihinsel çöküntü" yaşadığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı. Observer dergisine konuşan yıldız, "Memleket özlemi ve bunu daha önce bilmemek, 18 yaşından beri durmamış olmak ve uzun süre tek başına kalma"nın üzerindeki etkisini anlatırken, depresyonunu gizleme konusunda iyi olduğunu da belirtmişti.
Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon ile seyirci karşısına çıkan Cooke, 200 milyon dolar bütçeli yapımda rol alana kadar Game of Thrones'un hiç izlemediğini söylemişti.
Cooke, "Popüler olan şeylere karşı direnç gösteriyorum ama bu benim kendime zararım. çünkü dizi inanılmaz iyi" demişti.