House of the Dragon yıldızı Olivia Cooke Savage x Fenty için poz verdi

"GAME OF THRONES'U HİÇ SEYRETMEDİM"

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon ile seyirci karşısına çıkan Cooke, 200 milyon dolar bütçeli yapımda rol alana kadar Game of Thrones'un hiç izlemediğini söylemişti.

Cooke, "Popüler olan şeylere karşı direnç gösteriyorum ama bu benim kendime zararım. çünkü dizi inanılmaz iyi" demişti.