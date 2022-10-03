House of the Dragon yıldızı Olivia Cooke Savage x Fenty için poz verdi

"ZİHİNSEL ÇÖKÜNTÜ" İTİRAFI

Öte yandan Olivia Cooke, 2016'da henüz 22 yaşındayken çektiği Spielberg'in 'Thoroughbreds' filmiyle "zihinsel çöküntü" yaşadığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı. Observer dergisine konuşan yıldız, "Memleket özlemi ve bunu daha önce bilmemek, 18 yaşından beri durmamış olmak ve uzun süre tek başına kalma"nın üzerindeki etkisini anlatırken, depresyonunu gizleme konusunda iyi olduğunu da belirtmişti.