İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık

Kore ışıltısı şu anda çok moda. Herkes berrak, ışıltılı ve lekesiz cam bir cilt ister. Ancak mükemmel bir görünüm garanti eden çok sayıda ürün ve trend varken, yoldan çıkmak kolaydır. Cilt bakımını topikal olarak uygulamak size bir dereceye kadar o Kore cam cildini kazandırabilirken, içeriden o ışıltılı ışıltıyı elde etmek için cildinize içten destek vermeniz gerekir. Parlayan bir cilde sahip olmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. İşte doğrulanmış sonuçları gösterilen cam cilt için 5 sağlıklı alışkanlık.

İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 1

IŞILTI DİYETİ

Diyetiniz, cildiniz için oluşturabileceğiniz ilk savunma hattıdır. Cildiniz de dahil olmak üzere vücudunuzun her önemli fonksiyonu, günlük olarak yediğiniz yiyeceklerden etkilenir. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde, işlenmiş gıdalar yerine Kore cam kabuğu için bu sağlıklı ikameleri almak isteyebilirsiniz:

Canlı renklere sahip sebzeler: Düzenli tüketildiğinde cilt renginin solmasını azaltmaya yardımcı olabilecek bir besin olan karotenoidler havuç, domates ve yapraklı yeşilliklerde bol miktarda bulunur.

Badem: Bu kuruyemişler kırışıklıkların daha az belirgin görünmesini sağlayarak size o K-drama ana karakteri ışıltısını verir.

Somon gibi deniz ürünlerinde bulunan Omega-3 yağ asitleri, erken cilt yaşlanmasının başlamasını geciktirmeye yardımcı olabilir.

Koyu kırmızı üzümler: Bu meyvede bulunan flavonoidler, cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Üzümler, gece yulafınıza eklenebilir veya cam kabuğu elde etmek için atıştırmalık olarak yenebilir.


N-LIFE HABERLERİ

İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 2

STRESİ AZALTIN

İçten parlayan insanlar streslerini iyi yönetmeyi bilirler. Aşırı stres cilt hassasiyetini artırabilir ve akne ve diğer cilt rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sağlıklı bir cilde ve olumlu bir bakış açısına sahip olma şansınızı artırmak için şu stres azaltma önlemlerini alın:

Yeterince dinlendiğinizden emin olun.
Hızlı bir yürüyüşe çıkarak gün içindeki egzersiz miktarınızı artırın. Bu size Koreliler gibi doğal bir kızarma sağlayacaktır.

Yapılacaklar listenizi küçültün. Yoga veya meditasyon deneyin.

Önemsediğiniz insanları görmek ve keyif aldığınız aktivitelere katılmak için zaman ayırın. Cildiniz tahmin ettiğinizden daha büyük değişiklikler görebilir.


İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 3

UYKU

Cildiniz de dahil olmak üzere vücudunuz, uyuduğunuzda hücresel onarımla aşırı hızlanır. Kaliteli uyku eksikliği şiş gözlere, solgun bir cilde ve genel olarak yıpranmış bir görünüme neden olabilir.

İltihaplı cilt rahatsızlıklarını ve sivilceleri kötüleştirebilen stres hormonları da uykudan etkilenir. 7 ila 8 saat iyi uykuyu hedefleyin ve daha iyi "güzellik uykusu" için yatak odasında ekran kullanmaktan kaçının.


İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 4

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek kırışıklıkların oluşumuna katkıda bulunur ve cildin daha yaşlı görünmesine neden olur.

İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 5

Sigara içtiğinizde epidermisin en dış katmanlarındaki küçük kan damarları daralır. Bu cildi donuklaştırır ve kan akışını azaltır. Ayrıca, cildi sağlıklı bir cilt için gerekli olan besin ve oksijenden mahrum bırakır. Cilde gücünü ve esnekliğini veren kolajen ve elastin lifleri sigara içmekten zarar görür.


İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık - 6

BOL SU İÇİN

Nemli cilt, Kore cam cilt ışıltısına eşittir. Bir bitki gibi nemlendirin çünkü vücudunuz susuz kaldığında sıvıları uzaklaştırdığı için cildiniz kurur ve kaşınır.

Gün boyunca su tüketimi yenilenmesine yardımcı olabilir. Yeterli nemlendirme cildinizin daha dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlasa da kırışıklıkları da geciktirir. İçmeyi kolaylaştırmak için her zaman yeniden kullanılabilir bir su şişesi taşıyın. Tadı ve besinleri artırmak için limon, salatalık veya her ikisi gibi meyveler de ekleyebilirsiniz.

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