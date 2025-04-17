İçten gelen Kore ışıltısı: 1 ayda cam gibi bir cilt için 5 alışkanlık
Kore ışıltısı şu anda çok moda. Herkes berrak, ışıltılı ve lekesiz cam bir cilt ister. Ancak mükemmel bir görünüm garanti eden çok sayıda ürün ve trend varken, yoldan çıkmak kolaydır. Cilt bakımını topikal olarak uygulamak size bir dereceye kadar o Kore cam cildini kazandırabilirken, içeriden o ışıltılı ışıltıyı elde etmek için cildinize içten destek vermeniz gerekir. Parlayan bir cilde sahip olmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. İşte doğrulanmış sonuçları gösterilen cam cilt için 5 sağlıklı alışkanlık.
IŞILTI DİYETİ
Diyetiniz, cildiniz için oluşturabileceğiniz ilk savunma hattıdır. Cildiniz de dahil olmak üzere vücudunuzun her önemli fonksiyonu, günlük olarak yediğiniz yiyeceklerden etkilenir. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde, işlenmiş gıdalar yerine Kore cam kabuğu için bu sağlıklı ikameleri almak isteyebilirsiniz:
Canlı renklere sahip sebzeler: Düzenli tüketildiğinde cilt renginin solmasını azaltmaya yardımcı olabilecek bir besin olan karotenoidler havuç, domates ve yapraklı yeşilliklerde bol miktarda bulunur.
Badem: Bu kuruyemişler kırışıklıkların daha az belirgin görünmesini sağlayarak size o K-drama ana karakteri ışıltısını verir.
Somon gibi deniz ürünlerinde bulunan Omega-3 yağ asitleri, erken cilt yaşlanmasının başlamasını geciktirmeye yardımcı olabilir.
Koyu kırmızı üzümler: Bu meyvede bulunan flavonoidler, cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Üzümler, gece yulafınıza eklenebilir veya cam kabuğu elde etmek için atıştırmalık olarak yenebilir.