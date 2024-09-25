“İlk defa sahte bir yüz takmıyorum" demişti: Bella Hadid 2 yıl sonra podyumlarda
Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid, modelliğe ara vermişti. Dünyaca ünlü model, 2 yıl sonra ilk kez bir defilede yürüdü.
"KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Modelin yıllardır savaştığı Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Podyumlardan uzak kalan model, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" demişti.