İnce kaş modasına uyanlara öneriler

90’lı yılların ince kaş modası son yıllarda yeniden trend oldu. Kalın kaşların yerini alan ince kaşlar, kimilerine göre oldukça modası geçmiş görünse de kimileri ince kaşın, yüzü daha güzel gösterdiği kanaatinde.

İnce kaş modasına uyanlara öneriler - 1

Kaş şekilleri ve trendleri yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. 90’lı yılların modası olan ince kaşlar, daha sonra yerini kalın kaşlara bıraktı. Gür ve kalın görünümlü kaşlar, doğallıktan yana olanların tercihi oldu. Hatta birçok farklı sebepten dolayı kaşı çıkmayanlar, günümüzün popüler uygulamalarına yöneldi.

Kaşlarını kalınlaştırmaya çalışanlar her ne kadar giderek artsa da son yıllarda ince kaş stilleri yeniden hayatımıza girmeye başladı.

N-LIFE HABERLERİ

İnce kaş modasına uyanlara öneriler - 2

“İnce kaş modası geri mi dönüyor?” demeye kalmadan, birçok isim kaşlarını inceltti.

Moda haftalarında ve kırmızı halılarda artmaya başlayan ince kaş görünümü her ne kadar ulaşılması kolay görünse de bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

İnce kaş modasına uyanlara öneriler - 3

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Cımbızı elinize almadan önce, ince kaş trendine ihtiyatla yaklaşmak en iyisi. Kaşlarınızı aşırı bir şekilde yolarsanız, kaşlarınızın yeniden uzamasını geciktirebilirsiniz. Kaş inceltmenin saçınızı kestirmek gibi olmadığını unutmayın.

Kaşları incelterek seyrek ve neredeyse görünmez hale getirme günleri geride kaldı. Günümüzde, ince kaşlar daha sıkı ve gür duruyor.

İnce kaş modasına uyanlara öneriler - 4

DENEME YAPIN

Almayı düşündüğünüz kaşların üstüne kapatıcı sürün. Bu sayede kaşınızı aldığınızda nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olabilirsiniz. Kaşlarınızı mutlaka kaş jeli ile sabitleyin ve kaş kalemi ile boşlukları doldurun.

Aydınlatıcıyı kaşlarınızın alt ucuna sürün, bu sayede kaşlarınız daha kalkık duracaktır.

Elbette her zaman bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Yoksa geri dönülmesi zor sonuçlara yol açabilir.

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