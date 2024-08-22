İnce kaş modasına uyanlara öneriler

Kaş şekilleri ve trendleri yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. 90’lı yılların modası olan ince kaşlar, daha sonra yerini kalın kaşlara bıraktı. Gür ve kalın görünümlü kaşlar, doğallıktan yana olanların tercihi oldu. Hatta birçok farklı sebepten dolayı kaşı çıkmayanlar, günümüzün popüler uygulamalarına yöneldi.

Kaşlarını kalınlaştırmaya çalışanlar her ne kadar giderek artsa da son yıllarda ince kaş stilleri yeniden hayatımıza girmeye başladı.