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İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 15:45

Ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, hayatını kaybeden efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’in markası için kamera karşısına geçti.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 1

Chanel ve Fendi markalarda yarattığı tasarımlarıyla ölümsüzleşen efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’in aynı isimli markasının başrolünde bu sezon İngiliz model Cara Delevingne var.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 2

2019 yılında hayatını kaybeden Lagerfeld’in ‘Cara Loves Karl’ adlı kampanyasında yer alan model, kendisinin sanal versiyonunu görücüye çıkardı.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 3

Model, kampanya için yer aldığı videoda kendi avatarıyla röportaj yaptı.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 4

SÜRDÜRÜLEBİLİR PARÇALAR TANITILDI

Modelin tasarımcı ile olan dostluğunu onurlandıran yarı fiziksel yarı dijital kampanyada, sürdürülebilir tasarımların kullanıldığı bir koleksiyon sunuldu.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 5

Ünlü model “Karl'ın adını taşıyan bir moda eviyle beraber çalışmaktan ve onun mirasına kişisel bir katkıda bulunma şansını elde etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 6

Dış giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan hazır giyim koleksiyonunda takımlar, asimetrik dönüştürülebilir ceketler ve düğmeli gömlekler yer aldı.

İşte ünlü modelin yer aldığı kampanyadan görüntüler...

İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 7
İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 8
İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya - 9

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