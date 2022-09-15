İngiliz model Cara Delevingne'den sanal kampanya

Haberler - ntv.com.tr | 15.09.2022 - 15:45
Chanel ve Fendi markalarda yarattığı tasarımlarıyla ölümsüzleşen efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’in aynı isimli markasının başrolünde bu sezon İngiliz model Cara Delevingne var.
2019 yılında hayatını kaybeden Lagerfeld’in ‘Cara Loves Karl’ adlı kampanyasında yer alan model, kendisinin sanal versiyonunu görücüye çıkardı.
Model, kampanya için yer aldığı videoda kendi avatarıyla röportaj yaptı.
Modelin tasarımcı ile olan dostluğunu onurlandıran yarı fiziksel yarı dijital kampanyada, sürdürülebilir tasarımların kullanıldığı bir koleksiyon sunuldu.
Ünlü model “Karl'ın adını taşıyan bir moda eviyle beraber çalışmaktan ve onun mirasına kişisel bir katkıda bulunma şansını elde etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Dış giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan hazır giyim koleksiyonunda takımlar, asimetrik dönüştürülebilir ceketler ve düğmeli gömlekler yer aldı.
İşte ünlü modelin yer aldığı kampanyadan görüntüler...