İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda

İ﻿ngiltere'de hayat pahalılığının artmasıyla ikinci el alışveriş yapanların sayısı yükselmeye başladı. Fiyat artışları sonrası ikinci el kıyafetler zorunlu moda haline gelirken, rağbet arttı.

İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda - 1

İngiltere'de hayat pahalılığının artmasıyla ikinci el alışveriş yapanların sayısı yükseldi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Fiyat artışları sonrası insanların alışveriş tercihleri ve mecraları değişmeye başladı, ikinci el kıyafetler zorunlu moda haline gelirken, talep gün geçtikçe artıyor.

İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda - 2

İkinci el alışverişi tercih edenler bunun hem daha ekonomik hem daha çevreci olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda - 3

Bu şekilde sürdürülebilir moda ve sürdürülebilir yaşam mottosuyla insanlar ellerindeki eski ya da kullanmadıkları eşyaları da değerlendirmiş oluyor.

İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda - 4

İngiltere'de ikinci el eşya dükkanında çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda konu hakkında blog yazarlığı yapan Kelly Allen, "Bir yandan maddi sıkıntı yaşayan insanlar var, dolayısıyla bu tip yerlere gitmek mantıklı. Ancak bu, bir moda haline de geliyor".

İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda - 5

İkinci el dükkanlarında da ortalama yüzde 14 artış olmasına Allen, "Eğer gerçekten ikinci el dükkanlarına mecbursanız, buradaki artışlar da endişe verici" yorumunda bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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