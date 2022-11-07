İngiltere'de ikinci el alışverişe rağbet: Fiyat artışları sonrası zorunlu moda

İngiltere'de ikinci el eşya dükkanında çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda konu hakkında blog yazarlığı yapan Kelly Allen, "Bir yandan maddi sıkıntı yaşayan insanlar var, dolayısıyla bu tip yerlere gitmek mantıklı. Ancak bu, bir moda haline de geliyor".