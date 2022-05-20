Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı

Haberler | 20.05.2022 - 16:10

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Anine Bing’in 2022 resort koleksiyonunu tanıtmak üzere objektif karşısına geçti. Ünlü modelin mayolu fotoğrafları siyah-beyaz yayınlandı.

Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 1

Irina Shayk, Anine Bing'in yeni sezon mayolarını Miami sahillerinde tanıttı. 2022 resort koleksiyonu için objektif karşısına geçen Rus model, markanın 10'uncu yılı için çıkarılan resort koleksiyonunda yer alan tek parça mayolar, bikiniler, büyük beden gömlek ve şortlarla poz verdi. 

Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 2

36 yaşındaki modelin kampanya fotoğraflarını Chris Colls çekti. Fotoğraflar siyah-beyaz olarak paylaşıldı. 

Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 3

Eski bir model olan Anine Bing, tasarımcı olduktan sonra 2012'de kendi adını taşıyan moda markasını kurdu. Bing, markanın yüzü olan Shayk'ı tanıtırken, "Irina klasik ve zamansız güzelliğiyle Anine Bing'in ilk yüzü olmak için mükemmel bir isim" ifadesini kullandı. 

Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 4

İşte Shayk'ın koleksiyon tanıtımından yansıyanlar...

Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 5
Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 6
Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 7
Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı - 8

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