Irina Shayk Anine Bing'in yeni sezon mayolarını tanıttı

Eski bir model olan Anine Bing, tasarımcı olduktan sonra 2012'de kendi adını taşıyan moda markasını kurdu. Bing, markanın yüzü olan Shayk'ı tanıtırken, "Irina klasik ve zamansız güzelliğiyle Anine Bing'in ilk yüzü olmak için mükemmel bir isim" ifadesini kullandı.