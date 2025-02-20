Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli

Amla ve pancar karışımı yapmak için, aşağıdaki kolayca bulunabilen malzemelere ihtiyacınız olacak:

Taze Amla: 2-3 amla meyvesi (veya taze amla yoksa 1 yemek kaşığı amla tozu)

Taze Pancar: 1 küçük ila orta boy pancar

Taze Limon suyu: 1 yemek kaşığı (ekstra C vitamini ve tazelik için)

Zencefil: Küçük bir parça (yaklaşık 1 inç, ekstra lezzet ve sağlık yararları için isteğe bağlı)

Bal: 1 çay kaşığı (isteğe bağlı, tatlılık için)

Su: 1/4 su bardağı (veya karıştırmak için gerektiği kadar)

Karabiber: Bir tutam (isteğe bağlı, besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur)





