Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli

Amla ve pancarı güçlü bir karışım olarak birleştirmek, cilt sağlığını içten dışa iyileştirebilir. Amla'nın C vitamini kolajen üretimini destekler ve cildi aydınlatırken, pancarın antioksidanları detoks yapar ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu basit, besleyici karışım ışıltılı bir cilt için sayısız fayda sağlar.

Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 1

Işıltılı ve sağlıklı bir cilt arayışında, insanlar temel besinlerin güçlü bir kombinasyonunu sunan doğal içeriklere yöneliyor. Amla (Hint bektaşi üzümü) ve pancar, sağlıklı bir cildi desteklemek için vitamin ve minerallerle dolu iki süper besindir. Bu iki malzemeyi gençleştirici bir şutta birleştirerek, cilt bakım rutininizi içten dışa iyileştirebilir.


N-LIFE HABERLERİ

Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 2

NEDEN AMLA VE PANCAR?

Hem amla hem de pancar, özellikle cilt sağlığını iyileştirme söz konusu olduğunda, tıbbi özellikleri nedeniyle geleneksel sağlık uygulamalarında uzun zamandır değer görmektedir.

CİLT İÇİN FAYDALARI

Amla, cildi sıkı, pürüzsüz ve genç tutan bir protein olan kolajen üretimi için çok önemli olan inanılmaz bir C vitamini kaynağıdır. Amlada bulunan antioksidanlar ayrıca cilt yaşlanmasına ve hasara neden olabilen serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. Amladaki C vitamini ayrıca cildi aydınlatmaya ve koyu lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, iltihap önleyici özellikleri akne ve cilt tahrişini tedavi etmeye yardımcı olur.


Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 3

Ek olarak, amla detoks özelliklerine sahiptir ve aksi takdirde donuk cilde yol açabilecek toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Amla ayrıca sağlıklı ve parlak bir cildi desteklemek için birlikte çalışan flavonoidler, polifenoller ve mineraller açısından da zengindir.


Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 4

PANCARIN CİLT İÇİN FAYDALARI

Pancar, cilt için harikalar yaratan bir başka güçlü besindir. C ve B6 vitamini, folat ve manganez gibi temel vitaminlerle doludur. C vitamini cildi güneşin tüm hasarlarından korumaya yardımcı olurken, B6 vitamini akne ve diğer cilt tahrişlerini azaltmada rol oynar.

Pancar ayrıca vücudu detoksifiye etmeye ve lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar olan betalainler içerir. Pancarda bulunan nitratlar kan dolaşımını teşvik ederek oksijen ve besinlerin cilde daha verimli bir şekilde ulaşmasını sağlar ve cilde sağlıklı ve parlak bir parlaklık kazandırır. Ayrıca pancarın iltihap önleyici özellikleri onu akne, egzama ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıklar için mükemmel bir çare haline getirir.


Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 5

AMLA VE PANCAR BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE NE OLUR?

Amla ve pancar birlikte kullanıldığında, sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda berrak ve parlak bir cilt sağlayan güçlü bir şut oluşturur.

Amlanın zengin C vitamini içeriği cildin onarılmasına ve yenilenmesine yardımcı olurken, pancarın antioksidanları ve kanı arındırıcı özellikleri cildin doğal parlaklığını artırır. Bu iki süper besinin birleşimi, cildinizi içeriden gençleştiren besleyici ve güçlü bir içecek oluşturur.



Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 6

Amla ve pancar karışımı yapmak için, aşağıdaki kolayca bulunabilen malzemelere ihtiyacınız olacak:

Taze Amla: 2-3 amla meyvesi (veya taze amla yoksa 1 yemek kaşığı amla tozu)

Taze Pancar: 1 küçük ila orta boy pancar

Taze Limon suyu: 1 yemek kaşığı (ekstra C vitamini ve tazelik için)

Zencefil: Küçük bir parça (yaklaşık 1 inç, ekstra lezzet ve sağlık yararları için isteğe bağlı)
Bal: 1 çay kaşığı (isteğe bağlı, tatlılık için)
Su: 1/4 su bardağı (veya karıştırmak için gerektiği kadar)

Karabiber: Bir tutam (isteğe bağlı, besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur)


Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 7

NASIL YAPILIR?

Pancarı iyice yıkayarak başlayın. Pancarı soyun ve küçük parçalara doğrayın. Bu, karıştırmayı ve suyunu çıkarmayı kolaylaştıracaktır.
Taze amla meyveleri kullanıyorsanız, iyice yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Amla tozu kullanıyorsanız, sadece gereken miktarı ölçün.
Küçük bir parça taze zencefili (kullanıyorsanız) soyun ve küçük parçalara doğrayın.
Taze limon suyunu sıkın ve karışıma eklemeye hazır hale getirin.

Karıştırma:

Doğranmış pancarı, amla meyvelerini (veya tozunu), zencefili ve limon suyunu bir blender veya meyve sıkacağına koyun.
Karıştırma işlemine yardımcı olması için su ekleyin. Tercih ettiğiniz kıvama bağlı olarak su miktarını ayarlayabilirsiniz. Shotunuzun daha yoğun olmasını istiyorsanız, daha az su kullanın.
Her şeyi pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışım çok koyuysa, daha iyi karışması için biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Süzme:

Daha pürüzsüz bir kıvam tercih ediyorsanız ve posayı çıkarmak istiyorsanız, suyu ince gözenekli bir süzgeç veya tülbent kullanarak süzebilirsiniz. Ancak posayı tutmak, karışıma lif ve ek besinler ekler ve onu daha sağlıklı hale getirir.

Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 8

Tatlandırın (İsteğe bağlı):

Karışımın tadını çok keskin veya acı bulursanız, tatlandırmak için bir çay kaşığı bal veya akçaağaç şurubu ekleyebilirsiniz. Tatlandırıcı tamamen eriyene kadar iyice karıştırın.

Taze amla ve pancar karışımını küçük bir bardağa dökün. Ayrıca ferahlatıcı bir deneyim için buz küplerinin üzerine soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

Ekstra bir destek içinbir tutam karabiber serpebilirsiniz. Karabiber, C vitamini de dahil olmak üzere belirli besinlerin biyoyararlanımını artırarak vücudunuzun amla ve pancardan daha fazla fayda sağlamasını sağlar.


Işıl ışıl cilt için 2 süper besin: Kolajen üretimi için de önemli - 9

NE SIKLIKLA TÜKETMELİSİNİZ?

En iyi sonuçlar için amla ve pancar karışımını günde bir kez, tercihen sabahları aç karnına için. Bu, vücudunuzun besinleri daha iyi emmesini ve detoksifikasyon sürecini başlatmasını sağlar. Ancak, sabah ortasında atıştırmalık olarak veya vücudunuza besin sağlamak için antrenman öncesi içecek olarak da tüketebilirsiniz.

Amla ve pancar karışımı, parlak bir cilt görünümüne kavuşmanın basit, lezzetli ve etkili bir yoludur. C vitamini açısından zengin amla ve detoks edici pancarın güçlü kombinasyonu cildinize parlak ve sağlıklı görünmesi için ihtiyaç duyduğu temel besinleri sağlar. Amla ve pancar karışımını deneyin ve cildinizdeki sihrini görün.

DAHA FAZLA GÖSTER