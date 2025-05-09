Işıl ışıl parlak saçlar için 5 güçlü takviye: Dökülmeyi de önlüyor
Güzellik dünyasında cilt serumları, şampuanlar ve çeşitli bakım ürünleri ne kadar popüler olursa olsun, parlak bir cilt ve sağlıklı saçların sırrı çoğu zaman içeriden başlar. Modern yaşamın stresi, hava kirliliği, güneş ışınları ve düzensiz beslenme gibi etkenler cilt ve saç sağlığını olumsuz etkilerken, bu tabloyu tersine çevirmek için takviyeler giderek daha fazla tercih ediliyor. İşte iç güzelliği dışa yansıtan beş etkili takviye...
1. KOLAJEN
Vücutta doğal olarak bulunan kolajen, cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumada kilit rol oynuyor. Ancak üretimi 20’li yaşların ortasından itibaren azalmaya başlıyor.
Takviye olarak alınan kolajen, ince çizgileri azaltmaktan nem dengesini sağlamaya kadar pek çok alanda etkili. Ayrıca saçları ve tırnakları güçlendiriyor. Uzmanlar, kolajenin C vitamini ile birlikte kullanılmasının emilimi artırdığını vurguluyor.