İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 16:33 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 16:46
İtalyan lüks giyim markası Gucci’nin Adidas ile yaptığı ortak koleksiyon sosyal medyada gündem oldu.
Gucci’nin imza tasarımı haline gelen ‘loafer’ modeli ile Adidas'ın Copa Mundial kramponlarının birleşimi olan yeni model, görenlerin ilgisini çekti.
Diego Maradona ve David Beckham gibi ünlü futbolcularla özdeşleşen krampon modelinin taklidi gibi görünen bu modele, pek çok eleştiri geldi.
Twitter kullanıcıları, Gucci tasarımı ayakkabı için ‘Çok korkunç’, ‘Hayır gördükleriniz photoshop değil’ gibi yorumlarda bulundu.
Ayakkabıların satış fiyatı ise Gucci’nin sitesinde 785 sterlin olarak duyuruldu.
Ayakkabın siyah ve taba olmak üzere iki rengi bulunuyor. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele'nin 80'ler ve 90'lardan ilham alarak yarattığı modelin, spor markasının mirasını ve Gucci'nin imza haline gelen motiflerini bir araya getirdiği savunuldu.