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İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 16:33 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 16:46

Spor giyim ve ayakkabı markası Adidas ile İtalyan lüks moda devi Gucci’nin ortak ayakkabı tasarımı, sosyal medyada viral oldu.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 1

İtalyan lüks giyim markası ’nin Adidas ile yaptığı ortak koleksiyon sosyal medyada gündem oldu.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 2

SOSYAL MEDYADA İLGİ UYANDIRDI

Gucci’nin imza tasarımı haline gelen ‘loafer’ modeli ile Adidas'ın Copa Mundial kramponlarının birleşimi olan yeni model, görenlerin ilgisini çekti.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 3

EFSANE FUTBOLCULARLA ÜNLENMİŞTİ

Diego Maradona ve David Beckham gibi ünlü futbolcularla özdeşleşen krampon modelinin taklidi gibi görünen bu modele, pek çok eleştiri geldi.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 4

"HAYIR GÖRDÜKLERİNİZ PHOTOSHOP DEĞİL"

Twitter kullanıcıları, Gucci tasarımı ayakkabı için ‘Çok korkunç’, ‘Hayır gördükleriniz photoshop değil’ gibi yorumlarda bulundu.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 5

Ayakkabıların satış fiyatı ise Gucci’nin sitesinde 785 sterlin olarak duyuruldu.

İtalyan moda devi Gucci'nin Adidas ile yaptığı ortak tasarım sosyal medyada alay konusu oldu - 6

Ayakkabın siyah ve taba olmak üzere iki rengi bulunuyor. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele'nin 80'ler ve 90'lardan ilham alarak yarattığı modelin, spor markasının mirasını ve Gucci'nin imza haline gelen motiflerini bir araya getirdiği savunuldu.

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