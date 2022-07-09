İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 14:17 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 14:19
İtalya’nın başkenti Roma, modanın nabzını İtalyan lüks moda devi Valentino ile tutuyor.
Roma’nın ünlü İspanyol Merdivenleri’nde gösterişli bir defile düzenleyen marka, sunduğu birbirinden şık parçalarla modanın gösterişli tavrını tarihi doku ile bir araya getirdi.
Haute Couture koleksiyonunu görücüye çıkaran Valentino,135 basamaktan oluşan İspanyol Merdivenleri’ni podyum olarak kullandı.
Son dönemde yükselişe geçen ‘Barbicore’ trendine de göndermede bulunan parlak pembeyi koleksiyonunda sık sık kullanan marka, renkli görüntüler sundu.
Valentino markasını sık sık tercih eden Amerikalı oyuncu Anne Hathaway, payetli mini elbisesi ve platform topuklu ayakkabılarıyla tam bir Barbie görünümü sundu.
Black Widow, Küçük Kadınlar ve Midsommar filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Florence Pugh, görünümüyle defilenin en şık isimlerinden biri oldu.
Amerikalı oyuncu Kate Hudson, siyah pantolonunu transparan bir bluz ile kombinledi.
Tick Tick Boom... ve Tammy Faye'in Gözleri yapımlarıyla son dönemde yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Andrew Garfield, kot pantolonu ve altın düğmeli ceketiyle Valentino defilesini izledi.
İngiliz model Naomi Campbell, beyaz takım üstüne siyah kabarık bir pelerin giydi.
İşte Roma'nın İspanyol Merdivenleri'nde gerçekleşen Valentino defilesinden görüntüler...
Caroline Daur
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