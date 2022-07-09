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İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 14:17 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 14:19

İtalyan moda markası Valentino’nun Roma’nın ünlü İspanyol Merdivenleri’nde gerçekleştirdiği Haute Couture defilesi tam anlamıyla görsel bir şölen sundu. Anne Hathaway, Naomi Campbell ve Andrew Garfield gibi ünlü isimlerin yakından izlediği defile birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 1

İtalya’nın başkenti Roma, modanın nabzını İtalyan lüks moda devi Valentino ile tutuyor.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 2

MODA VE TARİH BİR ARADA

Roma’nın ünlü İspanyol Merdivenleri’nde gösterişli bir defile düzenleyen marka, sunduğu birbirinden şık parçalarla modanın gösterişli tavrını tarihi doku ile bir araya getirdi.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 3

MERDİVENLERİ PODYUM OLARAK KULLANDI

Haute Couture koleksiyonunu görücüye çıkaran Valentino,135 basamaktan oluşan İspanyol Merdivenleri’ni podyum olarak kullandı.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 4

BARBIECORE YÜKSELİŞTE

Son dönemde yükselişe geçen Barbicore’ trendine de göndermede bulunan parlak pembeyi koleksiyonunda sık sık kullanan marka, renkli görüntüler sundu.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 5

Valentino markasını sık sık tercih eden Amerikalı oyuncu Anne Hathaway, payetli mini elbisesi ve platform topuklu ayakkabılarıyla tam bir Barbie görünümü sundu.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 6

Black Widow, Küçük Kadınlar ve Midsommar filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Florence Pugh, görünümüyle defilenin en şık isimlerinden biri oldu.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 7

Amerikalı oyuncu Kate Hudson, siyah pantolonunu transparan bir bluz ile kombinledi.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 8

Tick Tick Boom... ve Tammy Faye'in Gözleri yapımlarıyla son dönemde yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Andrew Garfield, kot pantolonu ve altın düğmeli ceketiyle Valentino defilesini izledi.

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 9

İngiliz model Naomi Campbell, beyaz takım üstüne siyah kabarık bir pelerin giydi.

İşte Roma'nın İspanyol Merdivenleri'nde gerçekleşen Valentino defilesinden görüntüler...

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 10

Caroline Daur

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 11

Gigi Goode

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 12

Charles Melton

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 13

Ashley Park

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 14

Elodie

İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 15
İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 16
İtalyan moda devi Valentino, İspanyol Merdivenleri'nde defile yaptı - 17

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