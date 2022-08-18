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Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.08.2022 - 08:40 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 08:49

Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Mori Hanae, 96 yaşında hayatını kaybetti. Fransız 'haute couture' moda tasarımcıları listesine kaydolan ilk Japon olan tasarımcı, kültürel motifleri tasarımlarına taşımasıyla uluslararası tanınırlık kazandı.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 1

Ünlü Japon moda tasarımcısı Mori Hanae, başkent Tokyo'daki evinde 11 Ağustos Perşembe günü hayatını kaybetti.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 2

Batıdaki Şimane eyaletinde doğan Mori, ailesiyle taşındığı başkentteki Tokyo Woman's Christian Üniversitesinden (TWCU) mezun olmuş ve ilk atölyesini kentin Şincuku bölgesinde 1951'de açmıştı.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 3

ULUSLARARASI TANINIRLIK KAZANDI

1956'da New York'ta sergilediği "Doğu Batı'yla buluşuyor" koleksiyonuyla uluslararası tanınırlığa kavuşan Mori, 1977'de Fransız 'haute couture' moda tasarımcıları listesine resmen kaydolan ilk Japon unvanını taşıyor.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 4

İMPARATORİÇE İÇİN ELBİSE TASARLADI

Yüzlerce Japon film ve tiyatro yapımına kostüm hazırlayan Mori, bugünün Japon İmparatoru Naruhito'nun eşi İmparatoriçe Masako'nun 1993'teki düğününde giydiği beyaz elbiseyi de tasarlamıştı.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 5

Fransız 'Legion d'honneur' onur nişanına da layık görülen Mori, son defilesini Paris'te 2004 yılında gerçekleştirmişti.

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 6

KÜLTÜR NİŞANI ALDI

Renk kombinasyonları, kelebek motifleri ve "kimonoyu elbiselere dönüştürdüğü" tasarımlarıyla Japon kadın modası üzerindeki etkisiyle bilinen Mori, 1996'da Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.

İşte tasarımcının akıllarda kalan bazı tasarımları...

Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 7
Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 8
Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 9
Japon moda tasarımcısı Mori Hanae hayatını kaybetti - 10

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