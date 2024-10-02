Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular
Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini yaratan en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, şimdi de model oldu! Jenner, Paris Moda Haftası'nda Fransız moda devi Coperni'nin defilesinde yürüdü.
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Coperni defilesine Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner damga vurdu.
27 yaşındaki kozmetik imparatoriçesi Jenner, Paris'teki Disneyland'de düzenlenen defilede boy göstererek bir ilke imza attı.