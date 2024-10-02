Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini yaratan en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, şimdi de model oldu! Jenner, Paris Moda Haftası'nda Fransız moda devi Coperni'nin defilesinde yürüdü.

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 1

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Coperni defilesine Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner damga vurdu.

27 yaşındaki kozmetik imparatoriçesi Jenner, Paris'teki Disneyland'de düzenlenen defilede boy göstererek bir ilke imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 2

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın kız kardeşi olan Kylie, siyah elbisesiyle adeta bir prenses gibi podyumda yürüdü.

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 3

Uyuyan Güzel Şatosu'nun önünde gerçekleşen defilenin kapanışını Jenner yaptı.

Defilede Irina Shayk, Amelia Gray Hamlin, Paloma Elsesser ve Lila Moss gibi ünlü modeller de yer aldı.

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 4

Daha önce küçük çaplı defilelerde boy gösteren Jenner, ilk kez Paris Moda Haftası'nda bir defilede modellik yaptı.

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 5

KENDALL DA PARİS'TE!

Öte yandan, Jenner'ın ablası Kendall Jenner geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé L’Oréal Paris adlı etkinlikte  boy göstermişti.

Jenner kardeşler Paris'i ele geçirdi! Moda Haftası'na damga vurdular - 6

Bir güzellik markasının yüzü olan oyuncu Pınar Deniz de saten beyaz elbisesiyle podyumda yürümüştü.

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