Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu

Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markası Intimissimi'nin tanıtım elçisi oldu. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan ve çok yönlü bir sanatçı olan nitelendirilen Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.