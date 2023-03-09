Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu

Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markası Intimissimi'nin tanıtım elçisi oldu. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan ve çok yönlü bir sanatçı olan nitelendirilen Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.
53 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, zarif tasarımlarıyla öne çıkan Intimissimi ilkbahar kampanyasında yer aldı.
Fotoğraflarını Chris Colls'un çektiği tanıtım fotoğrafları için Lopez, beyaz dantelle bezenmiş turkuaz, pembe, kırmızı ve turuncu gibi canlı renklerde iç çamaşırlarıyla poz verdi.
Lopez'in karizmatik kişiliğiyle fit görünümünü ve markanın cesur tasarımlarını birleştiren tanıtım fotoğrafları büyük beğeni topladı.