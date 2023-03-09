Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu

İtalyan lüks iç çamaşırı markası Intimissimi'nin marka elçisi olan Jennifer Lopez, modellik yeteneğini 2023 ilkbahar koleksiyonu için sergiledi.

Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 1

Jennifer Lopez, dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markası Intimissimi'nin tanıtım elçisi oldu. Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan ve çok yönlü bir sanatçı olan nitelendirilen Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu marka için sergiledi.

Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 2

53 yaşındaki Latin kökenli Amerikalı yıldız, zarif tasarımlarıyla öne çıkan Intimissimi ilkbahar kampanyasında yer aldı.

Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 3

Fotoğraflarını Chris Colls'un çektiği tanıtım fotoğrafları için Lopez, beyaz dantelle bezenmiş turkuaz, pembe, kırmızı ve turuncu gibi canlı renklerde iç çamaşırlarıyla poz verdi.

Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 4

Lopez'in karizmatik kişiliğiyle fit görünümünü ve markanın cesur tasarımlarını birleştiren tanıtım fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 5
Jennifer Lopez Intimissimi'nin marka yüzü oldu - 6

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