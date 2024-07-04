Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon

Son dönemde 20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine girdiği Ben Affleck ile ayrılacağı iddia edilen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ABD merkezli marka için kamera karşısına geçti.

Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon - 1

AYRILACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Son haftalarda çiftin ayrılacağına dair birçok haber yapıldı ancak çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon - 2

Ünlü oyuncu Ben Affleck ile birlikteliği ve son dönemdeki film projeleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Coach markası için yine kamera karşısında.

Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon - 3

ABD'li merkezli markanın 90'lar modasından ilham aldığı koleksiyonunu tanıtan yıldız, birbirinden şık tasarımlarla poz verdi.

Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon - 4

Eğlenceli havasıyla öne çıkan bu kampanya, vintage unsurları modern şıklıkla harmanlayan görünümler sunuyor.

Jennifer Lopez'den 90'lar esintili koleksiyon - 5

Koleksiyonda 90'lar esintisi taşıyan bomber ceketler, beyaz spor ayakkabılar, kot etekler yer alıyor.

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