Jennifer Lopez'in çok özel bakım rutini

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 15:15 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 15:28
Jennifer Lopez, sabahları nasıl bir cilt bakımı rutini uyguladığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kameranın karşısına tamamen makyajsız çıkan 52 yaşındaki şarkıcı, “özel bir filtre” kullanmadığını dile getirdi.
Normal gün ışığında çekim yaptığını belirten Lopez, güne her zaman pozitif başladığı ve olumlu mesajların yer aldığı küçük kartları okuduğunu belirtti. “Önce aklımı besliyorum” diyen şarkıcı eline daha telefonunu almadan güne pozitif duygularla başlamaya dikkat ettiğini söyledi.
İLK ADIM TEMİZLİK
Duştan çıktığı gibi yüzünü kendi markası olan JLO Beauty’den bir temizleyiciyle yıkayan şarkıcı, ardından tüm cildine serum uyguladı.
Cildinin vitamin ihtiyacını serum ile karşılayan şarkıcı, güne başlarken sanki vitamin içmiş gibi hissettiğini söyledi. Bir sonraki adımda güneş koruyucu kreme geçen Lopez, 20’li yaşlarının başında itibaren güneş kremini ihmal etmediğini ve bu alışkanlığının güzellik sırlarından biri olduğunu belirtti.
Güneşli olmayan günlerde bile güneş kremi sürdüğünü belirten Lopez, göz kremiyle rutinini tamamladı.