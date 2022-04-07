Jennifer Lopez'in çok özel bakım rutini

Normal gün ışığında çekim yaptığını belirten Lopez, güne her zaman pozitif başladığı ve olumlu mesajların yer aldığı küçük kartları okuduğunu belirtti. “Önce aklımı besliyorum” diyen şarkıcı eline daha telefonunu almadan güne pozitif duygularla başlamaya dikkat ettiğini söyledi.

İLK ADIM TEMİZLİK

Duştan çıktığı gibi yüzünü kendi markası olan JLO Beauty’den bir temizleyiciyle yıkayan şarkıcı, ardından tüm cildine serum uyguladı.